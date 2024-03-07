Сладкоежкам на заметку: названа полезная альтернатива конфетам

Фото: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Сахар крайне вреден для организма. Он негативно влияет на иммунитет и ускоряет процесс старения. Чем лучше заменить кондитерские изделия?

Чрезмерное потребление сахара может вызвать множество болезней. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Парандзем Барегамян.

«Чем меньше сахара в рационе, тем лучше для нашего организма. Дневная норма не должна превышать 10% от общего числа потребленных взрослым человеком калорий», — объяснила врач в беседе с изданием Газета.ру.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует употреблять не более 20-50 граммов сахара в день. Конечно, нужно учитывать, что речь идет не только о сахаре в чистом виде, но и о скрытом. Он содержится в соусах, консервированных овощах, готовых завтраках и во многих других продуктах.

Если вы не страдаете от аллергии, то в качестве подсластителя лучше выбирать мед, горький шоколад или урбеч. Суммарно в день необходимо съедать около 400 граммов овощей и фруктов.

«Самым лучшим считается употребление овощей и фруктов из разных цветовых групп (белой, желто-оранжевой, зеленой, красной и фиолетовой), в сыром и готовом виде, в течение дня», — порекомендовала специалист.

Отличная альтернатива конфет — сухофрукты. В них содержится большое количество клетчатки, витаминов и минералов. Сухофрукты помогают улучшить состояние кожи, кишечника, а также хорошо влияют на иммунитет.

Следует обратить внимание на сладости, в которых содержится пектин. Это зефир, пастила и мармелад на фруктово-ягодном пюре. Научно доказано, что пектин снижает уровень холестерина в крови.

Важно помнить, что чрезмерное употребление сахара приводит к ожирению, диабету и заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Также сахар способен ускорить процесс старения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем опасен дешевый шоколад.