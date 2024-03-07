Путин находится с визитом в Краснодаре: что входит в планы президента
Путин после Сочи приехал с визитом в Краснодар
Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский
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Накануне он работал в Сочи, где провел встречу с главой МАГАТЭ.
Президент России Владимир Путин после Сочи приехал с рабочим визитом в Краснодар. Работать там глава государства будет в четверг, 7 марта.
Накануне президент находился в Сочи, где также провел ряд мероприятий, в их числе — встреча с главами МАГАТЭ и «Росатома» Рафаэлем Гросси и Алексеем Лихачевым, совещание по развитию юга России и Приазовья. Кроме того, Путин посетил площадку Всемирного фестиваля молодежи, выступил на закрытии и пообщался с участниками.
Сегодня президент планирует в Краснодаре посетить Высшее военное авиационное училище и крупнейший на юге России спортивный комплекс по самбо.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем Путин говорил с главой МАГАТЭ Гросси.