Ни денег, ни времени, ни сил: что будет с линией обороны ВСУ после бегства из Авдеевки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ashley Chan; Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Российские войска продолжают продвижение в зоне СВО, освобождая новые населенные пункты. Многие аналитики уверены, что линия обороны Украины может рухнуть в ближайшее время. Так ли это?

После освобождения Авдеевки в ДНР линия обороны Украины грозит развалиться, что на фоне продолжающегося продвижения российской армии и колоссальных потерь ВСУ становится для Киева огромной проблемой. Смогут ли ВСУ восстановить линию обороны и есть ли у противника такая возможность — в материале 5-tv.ru.

Финансирование, которого больше нет

Не секрет, что Авдеевку Украина считала неприступным рубежом, за которой Россия ни в коем случае не должна была прорваться. Он строился на протяжении более чем восьми лет, именно с этих позиций в большинстве случаев шли обстрелы мирного Донецка. После хаотичного бегства ВСУ из города стало ясно, что у Украины действительно серьезные проблемы с линией обороны.

Это подтверждает и политолог Армен Гаспарян, который одной из причин этого называет несбывшиеся надежды Киева «непобедимость» знаменитого авдеевского укрепрайона.

«Они рассчитывали на то, что авдеевский укрепрайон не будет сдан. Поэтому остальные не очень строили. Деньги разворовали, все как всегда, нового там ничего нет», — говорит эксперт.

Тем не менее политолог обращает внимание, что говорить, будто ВСУ совсем не строят новые рубежи, все-таки не приходится. Украина продолжает возводить оборону, правда, далеко не такую «могучую». Ее качество опять же во многом зависит от финансирования, которого на сегодняшний день просто нет.

«Те деньги, которые были выделены на строительство линии обороны, были разворованы. Насколько я понимаю, Запад не горит желанием давать деньги ни на что», — напоминает Гаспарян.

Что касается вопроса сохранения жизней боевиков, которое на тех же западных площадках глава киевского режима называет приоритетным, по мнению политолога, здесь речи уже не идет.

«Если бы Зеленский думал о том, чтобы спасти жизни ВСУ, наверное, он бы подписал бы в Стамбуле соглашение на самых выгодных для себя условиях. Если он этого не сделал, о каком желании спасти вы говорите?» — задается вопросом специалист.

Фото, видео: Reuters / THOMAS PETER; Личный архив Александра Шатилова; 5-tv.ru

Моральный дух, которого больше нет

Стоит отметить, что одно поражение за другим не может не сказаться на моральном духе ВСУ, ряды которых и без того пополняются теми, кого военкомы поймали на улицах украинских городов. Их уже откровенно свое же командование называет «мясом» и именно их будут использовать при обороне, не чураясь масштабом потерь. В этом уверен декан факультета ФСНИМК Финансового университета при правительстве России Александр Шатилов.

«Одно поражение за другим, сдача населенных пунктов в любом случае психологический влияет негативно на украинское общество и украинских военных, особенно — призывников, которые не понимают, за что, собственно, они воюют, за что борются, и не видят, как говорится, никакого света в конце тоннеля», — отмечает эксперт.

По мнению Шатилова, сейчас ситуация на Украине не далека не только от прорыва непосредственно на линии фронта, но и во всем обществе, которое из-за колоссальных потерь ВСУ и так находится в постоянном жестком прессинге.

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При этом эксперт не исключает, что успех российской армии на фронте может привести к тому, что ВСУ снова применят тактику, которую использовали в Мариуполе — сделают крепость из целого города, прикрываясь мирными жителями. И все это — по указке Запада, для которого поражение на Украине равносильно смертельному удару по репутации «гегемона».

«Будут ближайшие города превращать в крепости, пытаясь таким образом сковать российские вооруженные силы. Это может быть и Славянск, это может быть и Краматорск, и Харьков», — считает Шатилов.

Время, которого больше нет

По мнению Шатилова, какие-то линии обороны Украина строить, конечно, будет, пытаясь до конца бороться с продвижением российских войск. Как уже говорилось ранее, Запад, кажется, действительно намерен «воевать до последнего украинца». Однако такие масштабные укрепрайоны, как в Адвеевке, вероятно, возвести просто не успеет.

«На обустройство той же самой Авдеевки было восемь лет с лишним у ВСУ. И они там действительно создали почти неприступную крепость, которую все-тки взяли наши, ее продавили. Сейчас просто фактор времени сказывается. На то, чтобы выстроить что-то такое грандиозное, требуется время, это раз. Второй момент — сейчас украинская армия воюет больше не умением, а числом, пытается просто реально за счет „мяса“, как называют призывников украинские военкомы, сдержать российские войска, притормозить их наступление», — Шатилов.

Все это, по мнению специалиста, Киев делает еще с надеждой на скорую помощь Запада, который в его понимании должен прислать либо «чудо-оружие», либо вовсе отправить свою армию для борьбы с Россией уже непосредственно на поле боя.

«Пока не будет естественных укреплений в виде крупных городов, мелкие, так или иначе, будет Украина нам давать один за другим. Потому что там зацепиться будет не за что», — убежден эксперт.

Система обороны, которой больше нет

На проблемы в линии обороны ВСУ обратили внимание и зарубежные аналитики. Так, издание The Wall Street Journal пишет о том, что, потеряв свой главный рубеж — именно так представлял киевский режим авдеевскую «крепость» — ВСУ просто растерялись.

Авторы материала указывают на то, что киевский режим может применить при обороне новую тактику, которую позаимствовали у России. Речь идет о печально известном контрнаступлении летом 2023 года, которое широко анонсировалось как безусловно победное. В итоге Украина понесла огромные потери и не показала каких-то существенных успехов на фронте.

«ВСУ увязли в сложной сети препятствий» российских войск, «которую было практически невозможно преодолеть», — указывают американские СМИ.

По мнению зарубежных экспертов, сейчас неонацисты пытаются возвести линии обороны «как у России», делая это на тех рубежах, где им пока удалось закрепиться. Правда, по мнению военного эксперта Франц-Штефана Гади, который недавно посетил прифронтовые районы, у ВСУ и это идет не так успешно и создать систему эшелонной обороны не выходит в силу многих обстоятельств, озвученных ранее.

«Ситуация станет довольно критической для украинских войск», — резюмирует эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Запад указал Украине на стратегическую ошибку в Авдеевке.