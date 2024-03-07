Мигрень и искривленная осанка могут свидетельствовать о проблемах с зубами

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Врач рассказала как избежать больших затрат на стоматолога и определить проблемы с зубами сразу.

Здоровые зубы – это вопрос не только красивой белоснежной улыбки, но и здоровья организма в целом. Однако поход к стоматологу может напугать любого не только из-за неприятных ощущений, но и по причине стоимости услуг в клиниках. Врач-стоматолог Луиза Автандилян поделилась советами с aif.ru о том, как сэкономить на лечении и зубов, а также дала рекомендации по тому, как избежать появление кариеса.

Посещайте стоматолога хотя бы раз в полгода

Лучше сходить один раз ко врачу для профилактики, чем позже отдать много денег на дорогостоящее лечение. Это стоит делать всегда, даже если вас совсем ничего, на первый взгляд, не беспокоит. Ведь тот же кариес на первых стадиях может не вызывать никакого видимого дискомфорта.

Тщательно ухаживайте за зубами и полостью рта

Когда мы уделяем мало внимания гигиене наших зубов, то во рту остаются остатки пищи и зубной налет, которыми в последствии питаются бактерии. Это сохраняет возможность микроорганизмам вести активную жизнедеятельность и размножаться. Позже бактерии продуцируют кислоты, которые ослабляют защитные свойства зубной эмали, что и приводит ее к истончению и разрушению. Все это приводит к таким плачевным последствиям, как кариес, гингивит и пародонтоз.

Включите в свою рутину помимо обычной зубной щетки и пасты также флосс, ирригатор и ополаскиватель для полости рта. Лучше всего, чтобы состав средства включал в себя натуральные растительные экстракты, а также гидроксиапатит кальция — это минерал, укрепляющий зубную эмаль.

Обратите внимание на прикус

Последствия неправильного прикуса могут оказать большое влияние на ваше самочувствие. Так, при аномалии окклюзии (взаимоотношение зубов, жевательной мускулатуры, суставов) происходит перегрузка опорно-двигательного аппарата и неправильное распределение жевательной нагрузки на зубы. В результате это может отразиться на пищеварении, это также может нарушить пропорции лица, даст проблемы с осанкой, может образоваться контактный кариес, клиновидные дефекты эмали, а также мигрени. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы у вас был правильный прикус. Для этого придется пройти ортодонтическое лечение, однако хорошая новость в том, что его возможно исправить в любом возрасте.

Отслеживайте скидки

Очень многие стоматологические клиники предлагают различного рода скидки и акции. Это может помочь сильно сэкономить ваш бюджет. Всю необходимую информацию клиники обычно публикуют на своих сайтах. Кроме того, вы также имеете право оформить возврат налогового вычета за платные стоматологические услуги — это 13% от общей суммы лечения, но не более определенной суммы.

Откажитесь от вредных привычек

Курение и алкогольные напитками негативно влияют на состояние зубов и полости рта, способствуя развитию многих заболеваний в этой области. При этом никотин может привести к сужению сосудов в деснах и нарушению кровообращения, а алкоголь способен вымыть кальций из костной ткани зубов, делая их более уязвимыми и хрупкими.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как проблемы с зубами связаны с головной болью.