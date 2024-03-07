«Открыто говорит»: Словакия обвинила Чехию в заинтересованности в конфликте на Украине

Фото: MARTIN DIVISEK / ТАСС

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Пока Прага выступает за продолжение боевых действий, Братислава открыто говорит о мире.

Прага своим решением отменить межправительственные консультации с Братиславой поставила под угрозу отношения двух стран из-за позиции по украинскому конфликту. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на странице в соцсети.

«Словацкое правительство никогда… не будет подвергать глубокие чешско-словацкие отношения никакой опасности. Мы принимаем к сведению, что лидеры чешского правительства решили поставить их под угрозу лишь потому, что заинтересованы в поддержке войны на Украине, тогда как словацкое правительство открыто говорит о мире», — написал он.

Однако, продолжил Фицо, решение Праги не изменит внешнюю политику Братиславы. Властям Чехиии всегда рады в Словакии. Отношения двух стран не будут отягощаться разными позициями, которые никак не связаны с чешском-словацким сосуществованием.

В середине февраля президент Чехии Петр Павел заявил о способе закупать снаряды для Украины. Главная загвоздка — деньги. В частности, речь идет о 800 тысячах артиллерийских снарядов разного калибра. Франция и другие страны Евросоюза намерены помочь Чехии собрать деньги на эти цели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с коллегой из Словакии Юраем Бланаром на полях дипломатического форума в Анталье.