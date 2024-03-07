«Самое важное»: Орнелла Мути рассказала о планах на 69-й день рождения

С возрастом Орнелла Мути празднует день рождения только с семьей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maurizio D'avanzo; 5-tv.ru

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С годами значимость этого праздника меняется вместе с приоритетами, считает знаменитость.

Звезда итальянского кино Орнелла Мути поделилась планами на 69-й день рождения, который она отпразднует уже 9 марта. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью, которое дала во время поездки в Россию.

По словам Мути, в молодости этот день ощущается по-другому. Он кажется особенным, когда вокруг феерия, и все поздравляют тебя.

«Теперь, чтобы я не делала и где не была, я праздную его со своей семьей. Потому что для меня самое главное, чтобы они меня любили», — отметила актриса.

В этом году, призналась знаменитость, она чувствует себя усталой после насыщенной и важной поездки в России. Поэтому по возвращении домой, она будет ждать сына и дочь в гости, а после отправится в Рим, где встретится с другими членами семьи, в том числе любимыми племянниками.

Подробнее о посещении России итальянской актрисой Орнеллой Мути смотрите в субботу 9 марта в полночь в итоговой программе «Известия. Главное» на Пятом канале.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Орнеллы Мути станет моделью на Московской неделе моды.