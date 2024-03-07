«У меня русский взгляд»: Орнелла Мути раскрыла, почему ее любят мужчины в России

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru

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У звезды фильма «Укрощение строптивого» есть русские корни, которыми она очень гордится. Кое-что перешло ей от родственников «по наследству».

Звезда итальянского кино Орнелла Мути предположила, что в России ее любят из-за «русского взгляда», который передался ей от предков. Об этом актриса рассказала в эксклюзивном интервью.

Орнелла Мути прибыла в Россию несколькими днями ранее вместе с дочкой. Найке Ривелли участвовала в показе на Московской неделе моды. Сама артистка осталась под большим впечатлением от поездки. Она призналась в настоящих чувствах к нашей стране и отметила, что в ней отзывается русская культура.

По словам Мути, женщины в России делали ей комплименты и выражали свою любовь намного больше, чем мужчины. Они, в отличие от представителей сильного пола, не боятся и осмеливаются подходить.

Тем не менее журналисты заметили, что русские мужчины считают ее одной из самых красивых европейских звезд. Мути нашла этому объяснение.

«Наверное, потому что у меня есть русские корни, и по моему лицу видно, что у меня русский взгляд. Я имею в виду, когда я приехала в первый раз, много-много лет назад, все думали, что я русская, и меня еще не знали. Я думаю, что я запомнилась россиянам как россиянка. Я очень счастлива и рада, что запомнилась именно так», — ответила итальянская кинодива.

Орнелла Мути также рассказала, что ей удалось своими глазами увидеть мурал с ее изображением, который появился на одном из зданий в Сочи. Актриса призналась, что была приятно удивлена, что ее портрет появился в России.

Обсуждая место женщины в обществе и как оно менялось с конца XX века, Мути заметила, что у женщин появилось больше возможностей. Однако она уверена, что под защитой себя могут ощущать лишь те представительницы прекрасного пола, у которых есть защитники.

«Если вы хотите быть свободными, вам некому будет защитить вас. Так что это выбор женщины», — подчеркнула Мути.

По словам Орнеллы, нельзя забывать, что в последние годы женщины делали невероятные вещи и открытия. Тем не менее считает она, им приходилось сталкиваться с трудностями на пути к самореализации.

Подробнее о посещении России итальянской актрисой Орнеллой Мути смотрите в субботу 9 марта в полночь в итоговой программе «Известия. Главное» на Пятом канале.

Ранее 5-tv.ru писал, что SHAMAN научил актрису Орнеллу Мути целоваться по-русски.