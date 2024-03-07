Фото: Reuters / STRINGER

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Дрон сегодня является настоящей головной болью для боевиков киевского режима.

Масштабы производства российских дронов-камикадзе «Герань» впечатляет. Об этом пишет американское издание The War Zone (TWZ).

«Общее количество задействованных БПЛА впечатляет — и вызывает беспокойство у Украины», — отмечается в материале.

Американские журналисты считают, что такие масштабы производства беспилотников в России могут создать ряд проблем для украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).

Дроны «Герань» являются сегодня настоящей болью для боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку те, в том числе, способны уничтожать чешские реактивные системы Vampire и польские самоходные гаубицы Krab. В отличие от обычных боевых беспилотников, этот представляет собой снаряд с пропеллером и крыльями. Длина «Герани» — 3,5 метра, а размах крыла — 2,5 метра. Благодаря обтекаемой форме дрон может барражировать и патрулировать заданную местность почти десять часов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что существует риск, что конфликт на Украине перерастет в крупномасштабную войну в Европе.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.