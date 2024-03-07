Вегетарианство поневоле: какая болезнь может вызывать отвращение к мясу

Фото: www.globallookpress.com

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Непереносимость животного белка может быть сигналом организма, к которому необходимо вовремя прислушаться.

Если вы с удовольствием ели мясо, но вдруг стали испытывать к нему отвращение, то вам необходимо срочно обратиться к специалисту. Врач-терапевт Ольга Чиркова в беседе с NEWS.ru назвала главную причину, по которой может возникнуть неприязнь к мясу.

«Самым грозным заболеванием, при котором возникает отвращение к мясу, является рак, в первую очередь — желудка. На поздних стадиях это может проявляться при любых локализациях», — объяснила врач.

Также отвращение может возникнуть при болезнях печени, сильном стрессе или при клинической депрессии. Запах и вкус мясных продуктов могут вызывать неприятные ощущения при беременности. Это может быть проявлением токсикоза, но не во всех случаях.

Если беременная женщина отказывается от мясных блюд, то это повод посетить врача. У ребенка тоже может быть непереносимость животного протеина. А это симптом многих серьезных заболеваний.

Ранее 5-tv.ru писал о том, сколько мяса нужно есть взрослому человеку.