«В различных формах»: Европу предупредили о возможных конфликтах из-за воды

Фото: www.globallookpress.com / christopher gonta

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Всего выявлено около 40 климатических рисков, угрожающих европейским странам.

Дефицит воды в будущем может привести к конфликтам в европейских странах. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на конфиденциальный документ Еврокомиссии.

«Эти риски могут проявляться в различных формах, некоторые из которых включают <…> усиление конкуренции за водные ресурсы <…>, включая потенциальный риск конфликтов внутри государств-членов и между ними», — указывается в материале.

Еврокомиссия призывает страны Евросоюза ускорить подготовку к борьбе с климатическими изменениями, ведь они сильно отстали от планов. В документе также будет приводиться оценка климатических рисков на основании отчета Европейского агентства по окружающей среде.

Всего выявлено 36 таких угроз, некоторые из них достигли уже катастрофического уровня. В том числе речь идет о таких бедствиях, как наводнения, лесные пожары, болезни, засухи и других.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких регионах ожидается рекордная жара в 2024 году. Благодаря усилению климатического феномена под названием Эль-Ниньо в некоторых местах планеты будет особенно некомфортно.