Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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Прежде украинский командующий Павлюк рассказал о планах боевиков провести контрударные действия.

Новое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) ждет плачевная участь предыдущей похожей операции. Такое заявление сделал депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости.

«Планируемое очередное контрнаступление ВСУ обречено на провал. Их контрнаступление ждет такая же плачевная участь, как и предыдущего», — сказал он.

Первое контрнаступление, активно разрекламированное киевским режимом заранее, началось 4 июня 2023 года. Уже через три месяца президент России Владимир Путин назвал его провалом. Украина потерпела крах, а инициатива на поле боя остается в руках российских военных.

Армии России в том числе удалось уничтожить 1900 бронемашин и порядка 600 танков. В конце 2023 года тогдашний главком ВСУ Валерий Залужный признал провал контрнаступления. Такое заявление, к слову, сильно разгневало президента Украины Владимира Зеленского. А недавно в его офисе заявили о «негативном осадке» после провала «контрнаступа».

Еще в конце 2023 года появились сообщения о подготовке Киева к новому контрнаступлению. Уже тогда начали оценивать шансы этой операции. В том числе указывали на импотентность Украины в военном плане. А недавно американский подполковник Дэниел Дэвис заявил, что Зеленский заблуждается в оценке возможностей своей армии, которая и так находится сейчас в плачевном положении.

Ранее 5-tv.ru сообщал со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, что Незалежная планирует создать группировку в 2024 году и перейти к контрударным действиям. По его словам, главной задачей является стабилизация линии фронта и перегруппировка армии украинских боевиков.