«Полагаются на принципы»: в МИД Китая рассказали о сотрудничестве с Россией

Глава МИД КНР Ван И: сотрудничество с РФ укрепляется по принципу неконфронтации

Фото: © РИА Новости / Татьяна Меель

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Министр иностранных дел КНР выступил на пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Китай и Россия укрепляют дипломатические отношения и сотрудничество, полагаясь на принципы неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон. Такое заявление сделал министр иностранных дел КНР Ван И в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент государства. — Прим. ред.). Вторая сессия 14-го созыва высшего законодательного органа страны проходит в Пекине с 6 по 11 марта.

«(Страны) крепко придерживаются добрососедства, углубляют всестороннее стратегическое сотрудничество, полагаясь на принципы неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон», — сказал Ван И.

Как отметил глава китайского МИД, дружественные государства, будучи крупнейшими мировыми державами и постоянными членами Совета безопасности ООН, создали новую модель отношений, которая «полностью отличается от старых времен холодной войны».

На днях, выступая на Всемирном фестивале молодежи, гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Москва и Пекин подписали соглашение о совместной работе над лунной программой. В 2033–2035 годах планируется установить ядерную энергоустановку на поверхности Луны. По его словам, к настоящему моменту уже почти решены технологические задачи, которые необходимы для создания этой энергоустановки.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент Бразилии Лула да Силва высказался об отношениях с Владимиром Путиным.