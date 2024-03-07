Научил целоваться по-русски: теплая встреча SHAMAN и Мути попала на видео

Фото, видео: 5-tv.ru

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С итальянской знаменитостью артист познакомился на Всемирном фестивале молодежи.

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, познакомился с итальянской актрисой Орнеллой Мути на Всемирном фестивале молодежи. Да не просто познакомился, а еще и обменялся культурными традициями — самыми приятными, связанными с поцелуями. На встрече артист также пообщался с дочерью звезды, певицей Найке Ривелли, и пианистом Лоренцо Боньятти, который вот уже четыре года живет в Москве.

Орнелла Мути после небольшой беседы поцеловала Дронова, после чего потянулась сделать это еще раз — по своей итальянской привычке. Озадаченный SHAMAN тут же понял, что ошибся, и после объяснений актрисы и с помощью переводчика оплошность была исправлена. И российскому исполнителю досталось с лихвой и поцелуев, и объятий от легендарной Мути, а также он пояснил, почему в России принято целоваться трижды.

«В России три, потому что Бог любит Троицу», — пояснил SHAMAN.

Актрисе 9 марта исполнится 69 лет, ее дочери сейчас 49. Говорить о том, насколько молодо и эффектно выглядят родственницы, больше напоминающие подружек, поклонники не устают. Шикарных гостей фестиваля SHAMAN пригласил на свои праздничные шоу, посвященные Международному женскому дню, «Ты моя», которые запланированы на 9, 10 и 11 марта в столичном «Крокус Сити Холле». А Орнелла, по словам певца, даже высказала желание сняться в одном из его следующих клипов.

«Ну и главное — научил наших гостей прекрасной русской традиции — при встрече и на прощанье троекратно целоваться», — добавил он.

Всемирный фестиваль молодежи — одно из самых масштабных молодежных событий на планете, проходит на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта по указу президента РФ Владимира Путина. В этом году мероприятие примет около 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, культуры, науки, образования и многих других сфер жизни. В числе гостей и подростки из детских объединений. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Орнелла Мути планирует написать книгу о жизни в России.