«Делаю выводы»: как участницы «Тутси» поступают с разочаровавшими их людьми

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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Одна из участниц коллектива призналась, что готова прекратить общение с ненужным человеком.

Участницы группы «Тутси» Мария Вебер и Наталья Ростова на премьере сериала «Неверные» рассказали сайту 5-tv.ru, как они поступают с людьми, которые их разочаровывают в любви или в дружбе.

Вебер старается не зацикливаться на переживаниях. Если человек плохо с ней обошелся, то она предпочитает держать такую личность подальше от себя.

«Лично я не зацикливаюсь на этих переживаниях, я стараюсь просто делать выводы. Если человек проявил себя таким образом, значит, надо этого человека от себя держать подальше и просто убрать его из своей жизни. Если есть такая возможность, конечно», — объяснила Вебер.

Ростова полностью поддержала эти слова. Она рассказала, что ей приходилось дважды отсеивать ненужных людей из своей жизни.

«Мне очень понравилось, как вы сказали, что это отсеивание ненужных людей в твоей жизни. В моей жизни было дважды так, что десятилетняя дружба заканчивалась вот так», — сказала участница группы «Тутси».

Ростова отметила, что любовных измен у нее за жизнь не было.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что группа «Тутси» рассказала о своих питомцах.