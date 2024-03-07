Цветочный бум: в преддверии 8 Марта цены на букеты выросли на треть

Цены на цветы в России в преддверии 8 Марта выросли на треть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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Цветочные производства — по всей стране растут. Только в краснодарских теплицах ежедневно срезают 100 тысяч роз, которые составляют конкуренцию импортным.

У цветочных магазинов наступила, пожалуй, самая горячая в году пора. В преддверии Международного женского дня продавцы традиционно поднимают цены. По данным аналитиков, накануне праздника цветы подорожали почти на треть. Букет в среднем обойдется дарителям примерно в три тысячи рублей. Корреспондент «Известий» Василий Михеев узнал, как оформить незабываемую цветочную композицию и дольше сохранить ее свежесть.

«Мы их так сильно трясем, чтобы они вытряслись. Потому, что они сидят крепко там, внутри цветка», —рассказывает работница таможни.

Так на таможне в Екатеринбурге проверяют цветы на насекомых. Если обнаружат, могут забраковать всю партию. В преддверии праздника работы особенно много.

«Цветочные компании оформляются в круглосуточном режиме, потому что это скоропортящийся товар и даже, если машины прибывают ночью, они оформляются ночью», — отметил начальник таможенного постав аэропорта Кольцово Андрей Наскалов.

С начала года уральская таможня проверила уже почти тысячу тонн цветов. Половина — хризантемы, остальные — розы, тюльпаны и акации. Отечественные сорта все больше вытесняют западные, но кое-что еще приходится заказывать за рубежом.

«Хирмоза, пэйбланка, вайт пинка хара — российского производства пока нет, но мы активно развиваемся и сейчас пионовидные сорта роз, такие, как сильва пинк, мэсл парк, мэсл пинк парк — мы как раз научились выращивать», — рассказала владелица сети цветочных салонов Екатерина Митюк.

Цветочные производства по всей стране. Только в краснодарских теплицах ежедневно срезают 100 тысяч роз.

«Наша роза свежая, мы ее срезаем еще не нераспустившейся, и она стоит намного дольше импортной», — подчеркнул главный агроном цветочной компании Алексей Виноградов.

В Крыму к празднику вырастили десятки разновидностей цветов — от ирисов до гладиолусов. И роза здесь тоже своя, по яркости расцветке и упругости бутона может составить конкуренцию голландской. Но наше свежее и ароматнее.

«Если ты работу любишь, то и получится все. А поскольку мы здесь с первого дня уже шесть лет, то, в общем то, сами понимаете, моя работа, значит у меня она получится», — поделилась бригадир цветочной компании Светлана Черникова.

А в Красноярске, в сердце Сибири, еще снег, но во всю уже растут тюльпаны! Тепличные. Из них в цветочные магазины к празднику попадут только самые лучшие.

«Например, вот бутон, который не окрашенный, не расщелкнутый еще — он зеленый. Вот бутон — видите, желтого цвета, расщелкнутый. Его начинаем срезать», — объясняет цветовод теплицы цветочного производства Лариса Питерская.

Самый популярный в стране цветок в начале марта от Калининграда до Владивостока стоит по-разному. На юге — 120 рублей, в центральной части России чуть меньше — около 100 рублей за штуку, на Урале и в Сибири цена почти такая же, а в Якутии за тюльпан просят вдвое больше — 300 рублей.

Разнообразие в цветочных магазинах поражает. Чтобы определиться с выбором и собрать идеальную композицию, нужно знать несколько основных принципов.

Один из главных законов флористики — сочетаемость цветов. Например, теплый красный не очень подходит к холодному фиолетовому. Исключение составляет, наверное, только белый — он базовый, идет ко всему. Изменилось отношение к упаковке. Вот, например, такой целлофан уже считается не совсем подходящей упаковкой, она не экологична — так привозят поставщики. Все-таки современный тренд — это крафтовая бумага.

Какой букет ни выбери — огромный или минималистичный, купленный в супермаркете или собранный на заказ, главное — настроение, с которым он преподносится, и эмоции, которые вместе с ним дарят.