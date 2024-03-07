ВСУ отчаянно огрызаются: российские силы наступают в районе села Работино

Российские силы выбивают ВСУ с позиций в районе села Работино

Фото, видео: Алексей Коновалов / ТАСС; 5-tv.ru

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Наши войска продвигаются все дальше на запад, выдавливая противника с укрепрайонов.

На Запорожском участке фронта активные боевые действия идут в районе села Работино. Наши штурмовики при поддержке артиллерии оттесняют боевиков на запад.

При этом командование ВСУ безжалостно кидает в котел все новые резервы, но удержать позиции националистам это не помогает. В этом убедился наш военный корреспондент Эмиль Тимашев.

Запорожский фронт. Окрестности села Работино. Под огнем нашей реактивной артиллерии оставшиеся укрепрайоны противника.

«Интенсивность нарастает, выбиваем противника. Отчаянно огрызается. Зубами держится за каждый клочок, но мы свою работу выполняем. Выбиваем и уничтожаем», — рассказывает боец с позывным «Звезда».

Бойцы 70-го мотострелкового полка когда-то останавливали так называемое контрнаступление ВСУ. Сейчас гвардейцы перешли в наступление.

А это уже работает ствольная артиллерия.

«Вот таким образом сейчас отрезаем вражескую пехоту и одновременно подавляем артиллерию противника», — рассказывает корреспондент.

Наш расчет ведет огонь практически под огнем боевиков. Снаряды подбираются все ближе.

«Наверное, меньше километра от нас поднимается дымка. Это отработала артиллерия противника. Вычисляет наши расчеты, но пока бьет в молоко», — отмечает журналист.

«Сейчас идут интенсивные боевые действия. Штурмовые группы идут вперед, поддерживаем огнем артиллерии из всех орудий», — добавил боец с позывным «Иртыш».

Сейчас под контролем 70-го мотострелкового полка больше половины села Работино. Штурмовики продвигаются вглубь населенного пункта день за днем. Противник бросает в огонь резервы. Людей и технику боевики не жалеют.

«Много сдаются в плен, и добровольно сдаются, потому что понимают, что лучше быть живым, чем мертвым», — отметил боец с позывным «Добрый».

Интенсивность огня по селу Работино нарастает. Наши войска продвигаются все дальше на запад, выдавливая противника с укрепрайонов.





