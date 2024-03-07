Обречены на одиночество? Почему Бузова и Рудова рискуют остаться старыми девами

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Сексолог и психотерапевт Лариса Никитина попыталась разобраться в причинах одиночества звездных красавиц.

Ольга Бузова (38 лет), Анастасия Волочкова (48 лет), Наталья Рудова (40 лет), Настасья Самбурская (37 лет), Виктория Боня (44 года), Мирослава Карпович (37 лет)— всех этих знаменитостей объединяет негласное звание. Их называют старыми девами российского шоу-бизнеса. Казалось бы, столетия сменяются, жизненный уклад меняется, но некоторые понятия из народа не выбить. Например, что женщина обязана найти теплое место за мужским плечом, нарожать детей и посвятить себя семейному очагу. У современных представительниц уже далеко неслабого пола есть возможность получать образование, строить карьеру, искать себя в творчестве и искусстве, но бездетность и отсутствие супруга им все равно припоминают. Особенно, если уже перевалило за 30. Тут сразу клеймо.

Специалисты, в частности психологи, смотрят на ситуацию по-разному. Одни настаивают, что человек — социальное существо, нуждающееся в паре, мол, это биология, и против нее не попрешь. Другие наоборот оставляют каждому право на одиночество, если оно приносит покой и радость бытия. Так или иначе, за звездами, которым давно за 30, а мужа как не было, так и нет, публика наблюдает особенно пристально. Им приписывается столько романов, сколько физически невозможно заиметь, историям любви добавляется нотка драмы, после которой «несчастная старая дева» плачет у окна в надежде обрести того единственного.

Как отмечает в беседе с 5-tv.ru сексолог и психотерапевт Лариса Никитина, артистки из сегодняшнего списка объединены не только очевидным успехом и одиночеством. Все они также дамы публичные, популярные, известные, и их требования к кавалерам достаточно высоки. Ну едва ли Ольга Бузова вдруг закрутит любовь со сварщиком. И дело не в том, что у сварщика профессия недостойная, вовсе нет, а в том, что им даже встретиться негде! Хотя Анастасия Волочкова умудрялась познакомиться и с банщиком Сергеем Кузнецовым, ныне покойным, и с мутным «предпринимателем» Олегом, которого сама возила на Мальдивы, и с сотрудником РЖД. Тут видимо, желание нужно специальное. Тем не менее, к знаменитостям на хромой кобыле не подъедешь, это факт. Банщикам приходится сначала потрудиться и хотя бы попасть на съемки в передачу «Давай поженимся!», и уж там-то и охмурять селебрити.

Незаконченные отношения звездных старых дев

Как отмечает Лариса Никитина, есть в жизни всех упомянутых дам моменты, о которых многие не знают. У каждой из них могли быть, а может быть, и есть не совсем законченные предыдущие отношения. Это значит, что фактически расставание с возлюбленным произошло, но связь с ним никуда не делась. Бывшие партнеры остались энергетически близки, новая жизнь после разрыва так и не началась. Кроме того, в памяти остаются обиды, ссоры, неразрешимые конфликты, которые способны годами всплывать в подсознании и доводить до слез. То есть даже негативные фрагменты романа являются нитью, связывающей экс-любовников. Девушка вроде свободна, но при этом она не может на 100% почувствовать себя таковой. И мужчины, глядя на нее, видят табличку «Занято».

«Еще немаловажный момент — какие у всех этих девушек отношения с отцами. Так бывает, что женщина может встречаться с двумя. Может один раз встретиться с другим мужчиной, и что-то произошло, тем не менее ребенок пришел. И многие не знают, кто на самом деле отец. И когда тайна вскрывается… У дочери будут проблемы. Она будет все время искать, но не будет находить того мужчину, который ей нужен. Потому что бессознательно она будет искать не мужчину, а того отца, про которого она не знает», — объясняет эксперт.

Разумеется, это не значит, что у всех знаменитостей мамы в молодые годы пошалили, а потом берегли свой секретик от пап. Но в практике специалистов по системной семейной психологии подобные ситуации вскрываются не так уж редко — и объясняют неудачи некоторых женщин в личной жизни. Бывает и так, что девушки ищут себе не мужа, а старшего брата. Такое случается с теми, у кого мог бы быть брат, но не сложилось по какой-то причине: произошел выкидыш, мама сделала аборт, мальчик умер в раннем возрасте… Следующий ребенок, даже если не знает о нерожденном или погибшем родственнике, чувствует потребность в нем.

«На уровне души с этим ребенком, с этим братом, есть очень сильная связь. И если у девочки нет других братьев, эта связь очень сильная. Потому что нам всем, девочкам, очень хочется иметь старшего брата. Старший брат — это безусловная любовь мальчика, который безопасен, любит сестренку просто потому что она есть, и ничего не надо делать. Он о ней заботится, он ее оберегает, защищает, охраняет, поддерживает, просто любит. Это очень важная связь», — говорит сексолог.

Проблема таких девочек в том, что они дают своим партнерам не женско-мужские отношения, а сестринские. Мужчина бессознательно определяет, что да, женщина перед ним классная и интересная, но что-то с ней не так… А ему просто предлагают место старшего брата, и сексуальность сразу покидает чат. Потому что с братом не спят, равно как и с папой. Проверить себя легко. Если вы при знакомстве с парнем чувствуете не искру страсти, а теплое родственное чувство, встреча потекла совсем не в то русло. Когда в начале романа хочется не спину царапать, а роднулькой называть, дело труба.

«Я всегда говорю — надо задирать подол платья, чтобы он не цеплялся там по полу, чтобы было удобно, и бежать. Потому что это не женско-мужские отношения, это родственные… Потом он может стать ближе, если есть общие интересы, взгляды на жизнь, на воспитание детей или всего остального. Но на начальном этапе это только химия. И эта химия, она проявляется сразу, несколько минут достаточно, чтобы понять, что этот мужчина может или не может быть партнером… Дальше уже — просто процесс узнавания», — отмечает эксперт.

Красивая, богатая, знаменитая — почему она все еще одна?

Не стоит спорить с фактами. Мужчины любят разных женщин, они порой теряют голову от дам с таким характером, что врагу не пожелаешь, и счастливо встречают с ними старость. Со звездами тоже все так, дело не в ущербности или наоборот раздутом эго. Но может быть, на их сегодняшние отношения влияют прошлые. Отношения с матерью. По мнению Ларисы Никитиной, ели в женской семейной линии полный разлад или даже соперничество — нечего удивляться одиночеству. Связь с мамами, бабушкам и и прабабушками, их тепло и забота, нежность, добрые слова и поддержка — вот что формирует женскую энергию. А если ее нет, мужчина не притягивается. А если и притягивается, то жалкое подобие кавалера.

Мужчина и женщина похожи на два магнита: чем более разный заряд, тем сильнее их влечет друг к другу. В даме должно быть много женского, в ее избраннике — много мужского. Тогда это будет фейерверк. Но бывает так, что девочку воспитывают как мальчика, и она папина дочка, а мальчика как мальчика, но он мамин сыночек. Заряд у каждого получается совсем другой. А чтобы на девушку реагировали ухажеры с истинно маскулинной харизмой, при этом серьезные и надежные партнеры, защитники и обожатели, ей необходимо работать со своей внутренней энергией, проявлением женственности.

«Выстраивать отношения со своей мамой надо только через психотерапию, нельзя по-другому. Неважно, жива мама или нет. Это все можно поправить, починить, даже если мамы давно нет. Важно, чтобы мама энергетически была за спиной. Тогда у девочки будет идти совершенно другая женская энергия», — подчеркивает Никитина.

Почему одиноки Ольга Бузова, Анастасия Волочкова и Настасья Самбурская

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Отношения с мамами у Бузовой и Самбурской разные, но в них есть нечто общее. Обеим сильно не хватало материнской ласки, и это повлияло на их личности. Поющая телеведущая каждый день транслирует безграничную любовь к миру, она произносит это слово часто и по любому поводу, она ищет любовь и мечтает о ней, ждет своего принца. Она, кстати, очень нежно относится к матери и часто пишет и говорит о ней, дарит роскошные подарки и путешествия. Однако, вспоминая детство, Бузова признавалась в интервью, что объятий и трогательных слов ей остро не хватало. Мама не владела этим языком любви, она стремилась дать дочери больше материального, открыть для нее возможности для роста. Но теперь Ольга только отдает, постоянно доказывает, что достойна любви, работает наизнос, чтобы показать — она заслужила.

По словам самой Бузовой, и экс-супруг Дмитрий Тарасов, и его последователь Давид Манукян, получили от нее много «бонусов» для карьеры, но расстались не по-мужски. И в изменах она своих мужчин подозревала, и даже в насилии обвиняла. Не один год после звезда была одна, но сейчас, кажется, нашла избранника, которого суеверно скрывает от публики. Но активно намекает на страсть в отношениях и даже выбирает дату свадьбы в 2024 году. Возможно, наконец нашелся человек, чью любовь не нужно зарабатывать.

Анастасия Волочкова

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Знаменитая балерина к 48 годам так и не стала ничьей женой. Даже ее свадьба с бизнесменом Игорем Вдовиным оказалась пустышкой — брака они не заключали. Но эта недолгая связь подарила Анастасии единственную дочь Ариадну, так что из списка старых дев она все-таки немного выбивается. У артистки было множество поклонников с юных лет, воздыхатели снуют вокруг и сегодня. Но самой большой своей любовью Волочкова называет давнего спутника Сулеймана Керимова. Он осыпал возлюбленную бриллиантами, дарил квартиры, роскошные автомобили, относился как к королеве. Карьера балерины была на пике, она была счастлива с избранником, но вмешалась мама. Танцовщица винит именно ее в неудавшейся личной жизни. Причиной была банальная женская зависть — родительница и мечтать не могла об успехе дочери, и брак ее тоже оказался ошибкой.

«Моя мама разводила меня со всеми мужчинами, включая главную любовь моей жизни — Сулеймана Керимова. Я уже давно простила за все свою маму, просто попросила больше не дергать меня и объяснила человеку, что мы чужие люди. К сожалению, я не могу лукавить и лицемерить», — признавалась она.

Настасья Самбурская

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Актриса честно рассказывает о своем неблагополучном детстве. Отец ее избивал, мама смотрела на это и ничего не делала. Как только у Самбурской появилась возможность уехать из родного города, она собрала чемодан. И теперь роскошная брюнетка, собирающая на себе все взгляды, боится довериться мужчине. И матерью быть она тоже боится: а вдруг карьера рухнет, не будет денег, и ребенку придется жить в бедности, как когда-то и ей? Все романы Настасьи были короткими, ей трудно ужиться с кем-то и быть партнером. Да и кавалеры попадаются ненадежные. Артистка полгода встречалась с футболистом Анатолием Тарасенко, недолгие отношения с певцом IVAN она тщательно скрывала. Актер Кирилл Дыцевич сумел очаровать и даже взять в жены, но через неделю она сбежала.

Отсутствие той самом мамы за спиной, нехватка женской поддержки и силы, по мнению психологов, выражается в яркой демонстрации сексуальности. Но близко Самбурская никого не подпускает, пусть любуются со стороны, так безопаснее. Настасья — девушка умная. Она признает свои детские травмы, работает не только над телом, но и над ментальным здоровьем, обращается к нужным специалистам. Чтобы выйти из порочного круга и найти свой счастье и свой покой.

Наталья Рудова и Виктория Боня ни разу не были замужем

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

Две яркие красавицы Наталья Рудова и Виктория Боня могли бы менять мужчин как перчатки. Собственно и меняют. Вот только заветного белого платья к пятому десятку никто так и не предложил. Актриса не любит говорить о личном с журналистами, поэтому о ее романах все только догадываются. Связи, в которых звезду подозревают, она даже не опровергает, не считает нужным обсуждать фантазии с желтых страниц. Но в одном из интервью Рудова все же призналась, что не готова к замужеству и не хочет связывать свою жизнь с кем-то узами брака. А что, так можно было?

Оказывается, можно. Артистка довольна своей востребованностью в кино, она получает предложения руки и сердца, но всем отказывает. Очевидно, не нашелся еще укротитель для этой строптивой блондинки, никто не дотягивает до ее идеала. Дело в том, что она очень давно сформировала в своей голове образ идеального мужчины. По слухам, у нее были отношения с коллегой Кириллом Сафоновым, с Дмитрием Колдуном, Кириллом Туриченко, музыкантом Артемом Пиндюрой, бизнесменом Александром Орловым. А Рудова все молчит. То шутит, что ее парень Марио Касас, и публикует фото с ним, то надувает живот, как будто беременна. Развлекается!

Фото: Shootpix/ABACA / ТАСС

Виктория Боня знает, что делать с мужчинами. И делает. Она участвовала в конкурсе «Краса России», потом отправилась в Филиппины на «Мисс Земля». Не победила, но нашла там состоятельного поклонника и укатила с ним в США. Там выучила язык, открыла свой бизнес, потом вернулась в Москву и выучилась в школе «Останкино». Затем «Дом-2», работа телеведущей во множестве проектов, и встреча с сыном миллиардера Алексом Смерфитом. Виктория переехала в его особняк в Монако, родила ему дочь Анджелину-Летицию, горя не знала. Но свадьба так и не состоялась. После расставания Боня встречалась с американским юристом Алленом Джеффри Бейером, с французским бизнесменом Пьером Андюраном. Последний бойфренд — предприниматель Руслан Гасанов — бросил жену ради знаменитости. Но и его она «отпустила». С любовью и благодарностью.

Виктория наслаждается вниманием мужчин, заявляет, что за ночь с ней предлагают целый миллион, но ей не надо. В 44 года она строит грандиозные планы, и в них нет свадебного платья. Зато есть звание «самой влиятельной женщины в мире», яхта, политическая карьера и контакты с лидерами стран «Большой семерки», а еще совместный проект с Илоном Маском и сеть собственных «ретрит»-центров. Ну куда там вписать мужа… Интересно, какие у Бони были отношения с родителями?

Мирослава Карпович так и не охомутала Павла Прилучного

Фото: Тараканов Вадим / ТАСС

У актрисы было три мужа, а точнее сожителя. Первым стал коллега по «Папиным дочкам» Филипп Бледный. Вторым — певец Егор Крид, который был младше на девять лет. Возраст сыграл ключевую роль, с мальчиком жить оказалось неинтересно. Третьим Карпович выбрала Аристарха Венеса, но тот разбил ей сердце и ушел к другой. Роковым и самым недоступным оказался Павел Прилучный. Поговаривали, что Мирослава увела его из семьи, хотя актер и опровергал сплетни, говоря, что отношения начались после его развода с Агатой Муцениеце. Пара отдыхала с детьми Прилучного в Крыму, появлялась вместе на мероприятиях, а потом… Артист женился на Зепюр Брутян и стал отрицать роман с Карпович. Мол, хорошая она девочка, поддержала меня, ну и спасибо, до свидания.

После расставания Мирослава стоически молчала, никого ни в чем не обвиняла и переживала неудачу гордо. К счастью поклонников, в начале 2023-го Карпович намекнула на новые, на этот раз взаимные чувства и сообщила, что провела новогодние праздники с любимым человеком и его семьей. Кто этот загадочный кавалер, неизвестно. Актриса уточнила только, что он не имеет отношения к ее профессии.

Как говорит Лариса Никитина, у каждого своя история. Иногда люди только в зрелом возрасте познают настоящее чувство и проживают остаток жизни в крепком союзе с лучшим партнером. Но сидеть без дела и ждать чуда не стоит. Важно разобраться в себе, своих ценностях и целях, понять кто подходит и от кого надо бежать незамедлительно.

«У каждого есть еще своя судьба. Это тоже не надо забывать. Ну, и хорошо бы, конечно, изучить свое генеалогическое дерево… Может быть, опять же энергетически на бессознательном уровне кто-то из девочек идентифицирован с какой-нибудь бабушкой и хранит верность кому-то из прошлого. С этим тоже разбирается исключительно системная семейная психотерапия. А девочкам я желаю любви, счастья. Особенно сейчас, когда весна на дворе, все расцветает», — заключила сексолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего балерина Анастасия Волочкова снова попала под шквал критики.