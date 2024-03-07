Мощный пожар вспыхнул на складе стройматериалов в Магадане

Фото, видео: Telegram / МЧС Магаданской области / mchs_magadan; 5-tv.ru

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На месте работают спасатели МЧС.

Огонь охватил склад стройматериалов в Магадане на улице Пролетарская. Об этом сообщили в МЧС РФ по региону.

По предварительным данным, площадь возгорания достигла одной тысячи квадратных метров. На месте работают пожарные расчеты.

Сведений о пострадавших не поступало. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что число пострадавших при пожаре на Шагонарской ТЭЦ в Туве выросло до 18.