Мощный пожар вспыхнул на складе стройматериалов в Магадане
Виктория Алакоз 108 0
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Фото, видео: Telegram / МЧС Магаданской области / mchs_magadan; 5-tv.ru
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На месте работают спасатели МЧС.
Огонь охватил склад стройматериалов в Магадане на улице Пролетарская. Об этом сообщили в МЧС РФ по региону.
По предварительным данным, площадь возгорания достигла одной тысячи квадратных метров. На месте работают пожарные расчеты.
Сведений о пострадавших не поступало. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru писал, что число пострадавших при пожаре на Шагонарской ТЭЦ в Туве выросло до 18.