«Есть чувствительные вопросы»: о чем Путин говорил с главой МАГАТЭ Гросси

Фото: Бедняков Павел / ТАСС; 5-tv.ru

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Их предыдущая встреча состоялась в октябре прошлого года во время визита Гросси в Петербург.

Там, где Россия — есть порядок. Об этом прекрасно знает глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Сегодня он встречался с Владимиром Путиным в Сочи. Президент подчеркнул, что РФ готова обеспечивать безопасность ядерной энергетики в любой точке планеты, где есть наши специалисты.

«Мы продолжаем очень активное сотрудничество с МАГАТЭ, Россия продолжает сотрудничать по очень многим направлениям. И остаемся одними из безусловных лидеров в этой сфере в мире. Не только эксплуатируем, активно развиваем атомную энергетику и считаем ее экологически чистым видом энергии. Делаем все для повышения безопасности атомных объектов. Мы строим на современных принципах новые электростанции», — указал российский лидер.

«Мы впервые побеседовали в Санкт-Петербурге полтора года назад. Это была важная встреча на тот момент. Мне кажется, все, что произошло с тех пор, еще более показывает своевременность этой беседы, и я согласен, времена очень важные, есть вызовы, и эти вызовы мы будем обсуждать, есть чувствительные вопросы», — добавил Гросси.

Стороны также обсудили ситуацию на Запорожской атомной электростанции. Сами переговоры длились около 50 минут.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава МАГАТЭ Гросси предостерег от санкций против «Росатома».