В Тульской области открыли завод по производству двигателей Haval

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Сколько двигателей в год будет выпускать предприятие?

В Тульской области открыли один из крупнейших в России моторных заводов. Предприятие построено под одной крышей со сборочным комплексом китайской компании Haval.

Годовой объем выпуска — 100 тысяч двигателей объемом полтора и два литра. Этого хватит, чтобы оснастить до 90% автомобилей марки, выпускаемых в нашей стране. А главное — не зависеть от западных комплектующих. Корреспондент «Известий» Дария Сенникова оценила все плюсы нового производства. Подробности — в репортаже.

Ранее 5-tv.ru писал, что АвтоВАЗ снова начал выпускать Lada Vesta с двумя подушками безопасности.