«Немножко сентиментальные»: Путин рассказал, какие фильмы его воспитали

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Президент РФ выступил на Всемирном молодежном форуме в «Сириусе» и провел встречу с иностранными участниками.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что воспитывался на добрых и сентиментальных фильмах, таких как современный «Чебурашка». На встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи его спросили, на каком кино он вырос. Подобного кино в его детстве было много, отметил глава государства. По его мнению, это большая заслуга, в том числе, студии «Союзмультфильм».

«Такие фильмы, как „Чебурашка“ сегодня, но которые тогда снимались. Добрые, немножко сентиментальные, которые вызывают к жизни самые лучшие человеческие качества: доброта, созидание, помощь ближнему», — сказал Путин.

Президент также добавил, что по мере взросления каждый человек набирается опыта в общении с людьми, и со временем он начинает сам понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Появляются собственные оценки происходящему вокруг. Пробуждается иной взгляд и на классические произведения, и на современную литературу, фильмы.

«Здесь ничего такого необычного со мной не происходило: все как у всех», — заключил российский лидер.

Одно из самых масштабных молодежных событий на планете проходит на федеральной территории «Сириус» по указу президента РФ. Всемирный форум молодежи продлится по 7 марта. В 2024-м мероприятие приняло около 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, культуры, науки, образования и многих других сфер жизни.

Ранее 5-tv.ru писал о выступлении Владимира Путина на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи.