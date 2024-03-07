В «Сириусе» прошла церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи: как это было

Фото, видео: Рашидов Рамазан / ТАСС; 5-tv.ru

Грандиозное шоу для 190 стран со всего мира превратилось в одни большие уютные посиделки у огня.

На Черноморском берегу завершилась церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи, который объединил тысячи молодых людей со всего света. Перед ними выступил накануне президент РФ Владимир Путин. Речь главы государства прозвучала сразу на двух языках — на русском и английском. Все подробности — в репортаже корреспондент «Известий» Ярослава Богата.

Апогей самого крупного молодежного мероприятия на планете. Волнительные минуты ожидания. Накаленная атмосфера — не повод снимать теплую русскую ушанку, хотя другие прячутся от софитов в тени сомбреро.

«Этот фестиваль изменил мою жизнь, потому что это прекрасная возможность изменить мир с помощью друзей, отношений, мира, любви», — сказал Луис Родольфо Нахера Рамирес — участник фестиваля из Мексики.

Вновь в «Сириусе» полыхает символичное пламя — не олимпийское, но флагов больше.

«Я немного грущу, потому что форум скоро закрывается», — признался кениец Кетут Рама.

Грандиозное шоу для 190 стран со всего мира превратилось в одни большие уютные посиделки у огня, будто бы в детском лагере, где каждый знает, как кого зовут и кто откуда приехал. Целый стадион, 20 тысяч вокруг костра. Это не конец фестиваля молодежи — это начало новой дружбы.

Внутри нет свободных мест не только из-за яркой программы. Все хотят вживую увидеть человека, благодаря которому они смогли приехать сюда несмотря ни на что.

«Это будет мой первый раз, когда я увижу, как он просто говорит глаза в глаза, а не по видео или просто в социальных сетях», — сказал гражданин Бурунди Забулон Синдаигайя.

Владимира Путина встречают аплодисментами стоя.

«Здравствуйте, добрый вечер, дорогие друзья. Уверен, у вас хорошее настроение, но наверняка есть и частичка грусти, потому что придется расставаться с теми, кого вы теперь называете друзьями, с вашими новыми друзьями. Когда мы предложили вам приехать в Россию, мы ставили достаточно простые задачи. Мы хотели создать условия свободы, творчества, дружбы, которые позволили бы вам общаться друг с другом, найти новых друзей, а, может, и партнеров для ваших будущих проектов. Надеюсь, что это нам удалось», — заявил Владимир Путин.

Почти каждый записывает речь российского лидера на смартфон, кто-то даже в прямом эфире.

«Мы все равны с момента нашего рождения», — отметил Путин.

Но его перебили участники фестиваля, дружно скандируя: «Россия! Россия!» За это их поблагодарил президент. Тысячи самых лучших представителей своих стран транслируют на родину ценности, которые разделяют сами.

«Благодаря маме и папе — а именно так люди появляются на свет, другого способа не существует, даже при современных технологиях — мы появляемся на свет равными. Но вопрос: растем ли мы, развиваемся ли мы в равных условиях? У нас всегда открыты двери для вас, для всех ваших благородных начинаний. Уверен, у вас будет много успехов. Один из лозунгов фестиваля: „Начинаем будущее вместе“. Будем считать, что будущее началось. Но каким оно будет, зависит от вас. Желаю вам успехов. Будьте счастливы», — подытожил Путин.

На сцене — семь главных героев из разных стран. Свои истории и мечты с экрана сквозь жизнь на фестивале, мечты, которые удалось реализовать. А еще здесь развеяли стереотипы о том, что в России не улыбаются или не любят чужаков.

«Люди звонят мне и спрашивают: „Где ты? В России? О, будь осторожен“ Чего? Я устал от этих глупостей», — возмутился боксер Кевин Джонсон, который недавно получил российское гражданство.

Самое главное наследие фестиваля состоит из сотен таких мелких деталей. Из тысяч эмоций, которыми участники поделятся со сверстниками по всему миру. Из знаний, которыми Россия готова делиться абсолютно с каждым ради равенства, ради справедливости, ради будущего всего мира.