Умер театральный режиссер Римас Туминас
Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков
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Культурного деятеля не стало после продолжительной болезни.
Скончался советский и литовский театральный режиссер, бывший художественный руководитель Театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.
«Римас Туминас умер», — говорится в сообщении театра.
Туминас 15 лет возглавлял Театр имени Вахтангова. Он скончался в возрасте 72 лет после продолжительной болезни.
Также смерть режиссера подтвердил директор учреждения Кирилл Крок в своем комментарии агентству ТАСС.
«Буквально 20 минут назад в реанимации итальянской клиники умер Римас Туминас», — сказал директор театра.
Режиссер был выдающиеся фигурой в театральном искусстве, а его труды оказали большое влияние на развитие этой индустрии.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что актер Илья Устюжанинов умер на 41-м году жизни.