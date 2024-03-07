«Культура прекрасна»: Орнелла Мути напишет книгу о жизни в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Актриса хоть и является гражданкой Италии, но признается — связь с нашей страной ощущала всегда.

Актриса Орнелла Мути поделилась, что собирается написать книгу о жизни в России и в родной Италии. Она в очередной раз призналась в любви к нашей стране и рассказала, что сейчас активно изучает русский язык.

В начале марта звезда прибыла в столицу на Московскую неделю моды. Ее дочь — 49-летняя Найке Ривелли выступала в качестве модели на мероприятии. После этого они отправились в Сочи на просветительский марафон «Знание. Первые», проходившего в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

Там актриса произнесла речь, а также выразила свое уважение культуре и литературе нашей страны. А далее и вовсе призналась, что очень любит русские пельмени.

«Культура прекрасна везде, русская культура она очень глубокая», — цитирует актрису РИА Новости.

Орнелла Мути отметила, что у нее сейчас два предложения о съемках — из Испании и США. Но она надеется, что скоро появится проект и в России.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути открыла показ на Московской неделе моды