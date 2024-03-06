«Дурная я баба»: Лариса Гузеева получила серьезную травму

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; Instagram* / _larisa_guzeeva_; 5-tv.ru

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Ведущая неделю терпела боли из-за боязни врачей.

Известная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева сломала ногу. Знаменитость не обратилась вовремя за помощью к врачам из-за страха перед ними. Продолжала неделю работать с травмой. Об этом она рассказала на своей странице в социальных сетях.

«Сломала ногу. Неделю отходила со сломанной ногой, боялась идти к врачу. Дурная я баба», — рассказала Гузеева.

Целую неделю она терпела боли, пока не решилась обратиться к специалистам. Врачи наложили гипс на поврежденное место.

Звезда призналась, что уже второй раз с начала года падает на ровном месте. По ее мнению, это предупреждение судьбы о том, что она идет не по той тропе. После наложения гипса она сожалела о том, что не обратилась за медицинской помощью сразу после получения травмы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гузеева призналась в любви за спиной у мужа.

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