Три моряка пропали без вести после атаки на американский балкер у берегов Йемена

Фото: Reuters / KHALED ABDULLAH

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Предварительно, сухогруз стал объектов нападения движения хуситов «Ансар Алла».

Три члена экипажа американского балкера, атакованного возле берегов Йемена, числятся пропавшими без вести, еще четыре моряка получили сильные ожоги. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ситуацией.

«Трое членов экипажа пропали без вести с сухогруза под флагом Барбадоса True Confidence и еще четверо получили серьезные ранения после того, как судно было повреждено у берегов Йемена», — говорится в материале.

Об атаке американского сухогруза, следующего в Мандебском проливе под флагом Барбадоса, стало известно 6 марта. По информации телеканала Al Jazeera, за этим стоят силы движение хуситов «Ансар Алла».

По некоторым данным, перед ударами с командой связались люди, которые представились военнослужащими ВМС Йемена и приказали свернуть с курса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что часть кабелей глобального интернета оказалась перебита в Красном море.