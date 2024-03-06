Блогер КраСава заочно арестован по делу о дискредитации российской армии

Фото: Тараканов Вадим / ТАСС

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На какой срок его поместят под стражу?

Тверской суд Москвы вынес приговор в отношении блогера Евгения Савина, известного под ником КраСава, по делу о дискредитации Вооруженных сил России.

В ходе заседания решено удовлетворить ходатайство Следственного комитета России о заочном аресте Савина. Срок ареста составит два месяца и начнет исчисляться с момента его задержания или экстрадиции в РФ.

Блогер обвиняется по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года».

Еще осенью 2023 года блогера КраСаву в очередной раз планировали проверить по статье о дискредитации армии России. Савин уже тогда рисковал стать реальным фигурантом уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд заочно арестовал политолога Абасса Галлямова* по делу о распространении фейков об армии России. С марта прошлого года он находится в международном розыске.

* — признан иностранным агентом на территории России