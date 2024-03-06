В Бердянске погибла член избиркома при подрыве машины

Фото, видео: Telegram / Следком Запорожской области / zaporozhye; 5-tv.ru

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Следователи возбудили уголовное дело.

В Бердянске погибла член участковой избирательной комиссии в результате подрыва ее машины. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Запорожской области.

Отмечается, что под автомобиль жительницы Бердянска с правом решающего голоса было заложено самодельное взрывное устройство утром 6 марта.

«Когда женщина села в салон автомобиля, припаркованного возле дома на улице Герцена в городе Бердянске, оно сработало. От полученных травм потерпевшая скончалась», — говорится в сообщении.

Женщина умерла в больнице. По факту теракта возбуждено уголовное дело. Теперь правоохранители проводят следственные и оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить причастных к преступлению.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинский блогер Шарий заявил о нападении на его авто в Испании. Причем местные силовики, по его словам, знали о готовящемся покушении.