Асмус в «Девчатах» и внук Янковского в «Мюнгхаузене»: нейросеть показала современных актеров в советском кино
Нейросеть поместила современных актеров в советское кино
Фото: Фото: Алексей СТЕФАНОВ/КП; 5-tv.ru
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Искусственный интеллект нашел замену легендарным артистам. Выглядит более, чем правдоподобно!
Что было бы, если бы наши современные актеры снялись в культовых советских фильмах? Этим вопросом задался KP.RU, который поделился своими идеями о том, как это могло бы выглядеть на экране. Конечно же, не обошлось без помощи нейросетей. Искусственный интеллект изучил внешность и амплуа наших артистов, дал свои рекомендации, а художник Алексей Стефанов переместил актеров в советские фильмы.
«Тот самый Мюнхгаузен», 1980
Для актера Олега Янковского работа в фильме «Тот самый Мюнхгаузен» оказалась одной из самых знаковых. Внук актера — Иван — также не отстает от своей именитой семьи и к своим 34 годам успел добиться большой популярности в кино. Его дедушке во время съемок фильмы было 35 лет, поэтому было бы интересно представить, как бы выглядел Иван, если бы он снялся в этом кино вместо своего знаменитого родственника.
«Девчата», 1962
Персонаж Тоси в исполнении актрисы Надежды Румянцевой стал настоящим символом советской девушки! На эту ответственную роль было решено поставить героиню Кристины Асмус из сериала «Интерны».
«Приходите завтра», 1963
На роль Анатолия Папанова в этом фильме вполне мог бы претендовать и наш Никита Ефремов. Папанов был потрясающим актером, который мог отлично справиться как с комическими ролями, так и драматическими. Однако и у Никиты есть большой потенциал!
«Афоня», 1975
В новогоднем фильме «Иван Васильевич меняет все» актер Максим Лагашкин сыграл Жоржа Милославского. Тогда-то и стало ясно, что они с Леонидом Куравлевым очень даже похожи. Поэтому вполне возможно, что Максим хорошо справился бы также с одной из главных драматических ролей Куравлева.
«Берегись автомобиля», 1966
Иннокентий Смоктуновский поражает своим мастерством. Было довольно сложно представить, кто мог бы занять его роль в известном советском кинофильме. Выбор пал на Александра Яценко - он один из немногих современных актеров, кто мог бы посоревноваться со Смоктуновским.
«Бриллиантовая рука», 1969
Раньше, как ни странно, Юрия Никулина часто критиковали в кино. Ему говорили, что у него везде одинаковая мимика, и он во всех фильмах похож на себя. Евгения Цыганова тоже часто ругают за «одинаковость», однако он, без сомнения, талантлив.
«Летят журавли», 1957
Драма Михаила Калатозова даже спустя почти семь десятков лет производит сильное впечатление на зрителей. Чего только стоят глаза Татьяны Самойловой! Казалось бы, кто может с ней сравниться? Но попробовать стоит. Есть множество современных российских актрис, которые бы смогли составить конкуренцию старшему поколению. И одна из них Юлия Снигирь — та самая Маргарита из новой экранизации романа Булгакова.
«Вокзал для двоих», 1983
Кем же можно было бы заменить Людмилу Гурченко? Альтернативу ей найти, наверное, невозможно. Однако у нас есть актриса с хулиганским взглядом и сильной энергией. И это, конечно, Юлия Пересильд. Ей даже космос по плечу!
«Обыкновенное чудо», 1979
Актер Евгений Леонов знал, как рассмешить зрителя даже одним взглядом. Роль короля в «Обыкновенном чуде» в постановке Марка Захарова подтверждает это. Сейчас, наверное, никто не смог бы сыграть так, как Леонов. Однако Роман Мадянов хорош и в своем собственном амплуа и смог бы также подарить этому персонажу яркости и красок.
«Соломенная шляпка», 1974
Андрей Миронов, безусловно, вне конкуренции. Он был невероятно легким, харизматичным и обаятельным актером. Без него пустует целая ниша в кинематографе. Однако не стоит списывать со счетов Александра Петрова. Он способен на многое! Да, это смелый шаг, но почему бы и не попробовать примерить Александра на роль в одну из самых иронических и легких комедий?
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