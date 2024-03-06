Асмус в «Девчатах» и внук Янковского в «Мюнгхаузене»: нейросеть показала современных актеров в советском кино

Фото: Фото: Алексей СТЕФАНОВ/КП; 5-tv.ru

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Искусственный интеллект нашел замену легендарным артистам. Выглядит более, чем правдоподобно!

Что было бы, если бы наши современные актеры снялись в культовых советских фильмах? Этим вопросом задался KP.RU, который поделился своими идеями о том, как это могло бы выглядеть на экране. Конечно же, не обошлось без помощи нейросетей. Искусственный интеллект изучил внешность и амплуа наших артистов, дал свои рекомендации, а художник Алексей Стефанов переместил актеров в советские фильмы.

«Тот самый Мюнхгаузен», 1980

Для актера Олега Янковского работа в фильме «Тот самый Мюнхгаузен» оказалась одной из самых знаковых. Внук актера — Иван — также не отстает от своей именитой семьи и к своим 34 годам успел добиться большой популярности в кино. Его дедушке во время съемок фильмы было 35 лет, поэтому было бы интересно представить, как бы выглядел Иван, если бы он снялся в этом кино вместо своего знаменитого родственника.

«Девчата», 1962

Персонаж Тоси в исполнении актрисы Надежды Румянцевой стал настоящим символом советской девушки! На эту ответственную роль было решено поставить героиню Кристины Асмус из сериала «Интерны».

Фото: Алексей СТЕФАНОВ/КП

«Приходите завтра», 1963

На роль Анатолия Папанова в этом фильме вполне мог бы претендовать и наш Никита Ефремов. Папанов был потрясающим актером, который мог отлично справиться как с комическими ролями, так и драматическими. Однако и у Никиты есть большой потенциал!

Фото: Алексей СТЕФАНОВ/КП

«Афоня», 1975

В новогоднем фильме «Иван Васильевич меняет все» актер Максим Лагашкин сыграл Жоржа Милославского. Тогда-то и стало ясно, что они с Леонидом Куравлевым очень даже похожи. Поэтому вполне возможно, что Максим хорошо справился бы также с одной из главных драматических ролей Куравлева.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ/КП

«Берегись автомобиля», 1966

Иннокентий Смоктуновский поражает своим мастерством. Было довольно сложно представить, кто мог бы занять его роль в известном советском кинофильме. Выбор пал на Александра Яценко - он один из немногих современных актеров, кто мог бы посоревноваться со Смоктуновским.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ/КП

«Бриллиантовая рука», 1969

Раньше, как ни странно, Юрия Никулина часто критиковали в кино. Ему говорили, что у него везде одинаковая мимика, и он во всех фильмах похож на себя. Евгения Цыганова тоже часто ругают за «одинаковость», однако он, без сомнения, талантлив.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ/КП

«Летят журавли», 1957

Драма Михаила Калатозова даже спустя почти семь десятков лет производит сильное впечатление на зрителей. Чего только стоят глаза Татьяны Самойловой! Казалось бы, кто может с ней сравниться? Но попробовать стоит. Есть множество современных российских актрис, которые бы смогли составить конкуренцию старшему поколению. И одна из них Юлия Снигирь — та самая Маргарита из новой экранизации романа Булгакова.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ/КП

«Вокзал для двоих», 1983

Кем же можно было бы заменить Людмилу Гурченко? Альтернативу ей найти, наверное, невозможно. Однако у нас есть актриса с хулиганским взглядом и сильной энергией. И это, конечно, Юлия Пересильд. Ей даже космос по плечу!

Фото: Алексей СТЕФАНОВ/КП

«Обыкновенное чудо», 1979

Актер Евгений Леонов знал, как рассмешить зрителя даже одним взглядом. Роль короля в «Обыкновенном чуде» в постановке Марка Захарова подтверждает это. Сейчас, наверное, никто не смог бы сыграть так, как Леонов. Однако Роман Мадянов хорош и в своем собственном амплуа и смог бы также подарить этому персонажу яркости и красок.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ/КП

«Соломенная шляпка», 1974

Андрей Миронов, безусловно, вне конкуренции. Он был невероятно легким, харизматичным и обаятельным актером. Без него пустует целая ниша в кинематографе. Однако не стоит списывать со счетов Александра Петрова. Он способен на многое! Да, это смелый шаг, но почему бы и не попробовать примерить Александра на роль в одну из самых иронических и легких комедий?

Фото: Алексей СТЕФАНОВ/КП

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