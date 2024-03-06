Актер Илья Устюжанинов умер на 41-м году жизни

Фото: Из открытых источников

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У знаменитости остались жена и маленькая дочь.

Актер театра Илья Устюжанинов ушел из жизни 4 марта. Об этом рассказали в сообществе «Камерная сцена. Театр Лобня» в социальной сети «ВКонтакте». Предположительной причиной смерти является инсульт. Известно, что у актера остались жена и маленькая дочь.

Артист служил в «Камерной сцене» в Лобне Московской области с 2016 года. Активно принимал участие в постановках, таких как «Ревизор», «Снежная Королева», «По щучьему велению», «Приключения Буратино» и многих других. В 2023 году Устюжанинов снялся в российском сериале «Операция Престол».

«Илья, мы скорбим вместе с твоей семьей. Память о тебе, как добром человеке и верном товарище, сохраним в наших сердцах», — написали коллеги артиста в социальной сети.

Не многие знали, что в последние годы актер боролся с раком. Диагноз был поставлен ему еще в 31-летнем возрасте. Тогда друзья организовали сбор средств на его лечение, но не смогли добыть достаточно денег. Илья Устюжанинов плохо переносил химиотерапию, что привело к потере веса и трудностям с передвижением.

Прощание с актером состоялось сегодня на первом этаже театра «Камерная сцена».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер актер из фильма «Битва за Москву» Валерий Юрченко.