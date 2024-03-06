Песков об американских танках в зоне СВО: «Будем уничтожать и дальше»

Песков: танки США ездят по территории России недолго, а потом горят

Фото, видео: Telegram / Официальный Telegram-канал Губернатора Херсонской области / SALDO_VGA; 5-tv.ru

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Пресс-секретарь президента подчеркнул, что, отправляя на Украину свою технику, США фактически ведут войну против России.

США воюют против России, и это очевидно на фоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Америка воюет против нас. Она воюет. Танки США ездят по территории Российской Федерации. Это плохо. Они не просто ездят, они ездят до какого-то момента, а потом они горят, потому что мы их уничтожаем. И мы будем уничтожать их дальше», — сказал Песков, выступая на марафоне «Знание. Первые».

Песков также отметил, что-то же самое ждет не только иностранную наземную технику.

«Если там полетят над нашей территорией американские самолеты, я не сомневаюсь, что наши доблестные военные также сделают так, чтобы эти самолеты горели и падали», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, в каком случае Россия может применить ядерное оружие.