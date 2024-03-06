Берегите голову: названы ранние симптомы рака мозга
Онколог Пикулин: симптомом рака мозга является сильная длительная головная боль
Фото: www.globallookpress.com / Jeremy Maude
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На что стоит обратить внимание?
Страшный недуг — опухоль головного мозга — может настигнуть внезапно. Важно помнить о симптомах, которые могут указывать на это. Онколог Сергей Пикулин назвал ранние признаки болезни в беседе с изданием NEWS.ru.
Длительная и сильная головная боль является самым ранним симптомом. Особенно, если она возникает при пробуждении. Также неприятные ощущения, усиливающиеся при наклонах, перемене позы и физических нагрузках говорят о возможном развитии недуга.
«Она может усиливаться при наклонах, перемене позы, физической нагрузке, пульсирует и может сопровождаться какими-то изменениями со стороны зрения: двоением, „мушками“, светобоязнью, а также тошнотой, слабостью», — отмечает врач.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что ученые нашли связь между нарушением сна и раком простаты. Исследователи пришли к выводу, что мужчины, которые встают ночью в первые 30 минут после выключения света, имеют повышенные риски заболеть онкологией.