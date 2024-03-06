Момент взрыва на Шагонарской ТЭЦ в Туве попал на видео

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Что стало причиной мощного пожара на теплоэлектроцентрали?

Камеры запечатлели момент взрыва на Шагонарской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Улуг-Хемском районе Тувы. Видео оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, как огромный купол огня накрыл здание, после чего в небо полетели клубы черного дыма.

Утром 6 марта стало известно, что пожар в Туве накрыл котельную Шагонарской ТЭЦ. Помещение оказалось сильно задымлено. Изначально было известно о десяти пострадавших при пожаре в ТЭЦ, но в дальнейшем это число увеличилось до 18, причем шесть из них находились в тяжелом состоянии, еще девять — в состоянии средней тяжести.

По последним данным, всего пострадало 23 человека. В МЧС России сообщили о спасении четырех человек в ходе тушения огня.

Ранее 5-tv.ru писал, что причиной аварии и пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве стал хлопок угольной смеси. По факту случившегося возбуждено дело по двум уголовным статьям.