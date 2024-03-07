Когда простить нет сил: что нужно знать о Прощеном воскресенье

Фото, видео: Олег Варов / patriarchia.ru; 5-tv.ru

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Какие традиции и правила следует соблюдать в последний день перед Великим постом?

Прощеное воскресенье — последний день масленичной недели перед началом Великого поста. В 2024 году он выпадает на 17 марта. В этот день в православных храмах совершается чин прощения, а священнослужители и прихожане извиняются друг перед другом. Но есть ли грехи, которые нельзя простить и за которые бессмысленно просить прощения? На этот вопрос 5-tv.ru ответил священник Николай Савченко.

Простить — значит победить

В Прощеное воскресенье, рассказал священнослужитель, нужно испрашивать прощения у всех, кого вы могли обидеть и каким-то образом задеть, будь то вольно или невольно, намеренно или случайно.

Также нужно самому простить всех своих обидчиков и не держать зла них, даже если обида была совершенно несправедливой, жестокой и оставила в вашем сердце глубокую рану.

«Надо постараться это сделать, и в этом будет заключаться наша победа. Христианский принцип отношения к обидам заключается в том, что мы не должны в себе держать какого-то желания мести, отмщения, а наоборот, должны освободиться от этого, как от каких-то уз», — пояснил Савченко.

Он обратил внимание на то, что часто человек держит обиду на кого-то, и эта обида гложет и ранит его самого, причиняя постоянную нестерпимую боль. Поэтому обиду надо в себе преодолеть, и сделать это следует в Прощеное воскресенье перед началом Великого поста, подчеркнул священник.

В этот же день, отметил Савченко, вспоминается изгнание Адамово — то, как Адам и Ева согрешили, послушались дьявола вместо Бога и были за это изгнаны Господом из рая. Об этом вспоминают именно в Прощеное воскресенье, так как именно начало Великого поста — это начало покаяния.

«Мы вспоминаем, как Адам и Ева, наши прародители, стояли перед закрытыми дверьми рая, скорбели о своем согрешении. А Господь Иисус Христос уже открыл двери рая своей крестной жертвой, и нам теперь следует только взять на себя труд, направиться к этому и войти в дверь рая», — пояснил священник.

Одна из ступеней покаяния

Праздновать Прощеное воскресенье перед церковным постом начали еще в V–VI веках. Тогда египетские монахи почти все 40 дней поста проводили в одиночестве и аскезе в пустыне. Многие не выдерживали это сложнейшее испытание и не возвращались обратно в монастырь к Страстной седмице.

Поэтому накануне очередного поста монахи стали прощаться друг с другом и просить прощения на тот случай, если больше не увидятся. Со временем эту традицию переняли в других монастырях, а потом она ушла в народ и стала одним из обычаев.

Как считают священнослужители, просьба о прощении — это одна из ступеней покаяния, своего рода проверка: готов ли верующий работать над собой, легко ли ему простить близких и самому попросить прощения у них. И если примирение дается тяжело, значит, значит человек не справился со своей гордыней и не усмирил в себе страсти.

В народе же издавна считалось, что верность Богу и благие намерения нужно подтвердить делом — простить окружающим обиды и самому попросить у них прощения, чтобы помочь им тоже избавиться от обид.

Даже Иуду могли простить

Но есть ли все же грехи, которые никогда не прощаются? Да, такие грехи есть, но мы не должны об этом думать, отметил Савченко.

«Господь говорит, например, что хула на Духа Святого никогда не простится — ни в этом веке, ни в будущем. Но надо понимать, что не простится тот грех, который не раскаян. А вообще любой грех, который был совершен, даже если он очень тяжкий, но в котором человек раскаялся, может быть прощен», — сказал священнослужитель.

Он напомнил, что по учению святых отцов даже Иуда, если бы он раскаялся после совершения предательства, был бы прощен. Соответственно, отметил Савченко, людям не следует думать о том, какие грехи не могут быть прощены.

«Любой грех может быть прощен. Господь простит, если мы просим у него прощения. Поэтому день, когда мы испрашиваем друг у друга прощения, — это прообраз прощения всех грехов, какие бы ни были, если они спрашиваются», — подчеркнул священник.

Более того, добавил он, есть примеры, когда Господь старался простить те грехи, которые даже не раскаяны. Например, когда распятым на кресте говорил: «Отче! Прости им, ибо не ведают, что творят». И это же обращение к Богу повторял Стефан Первомученик — архидиакон, которого забросали камнями за христианскую проповедь в Иерусалиме. Святой так и принял мученическую смерть под градом камней, молясь за своих убийц.

«То есть даже когда не просят прощения, тем не менее, молят о том, чтобы простили. Вот такое должно быть наше состояние в этот день. Желательно и в другие дни, но в этот день особенно. Если мы просим прощения, если мы раскаиваемся искренне, значит, любой, даже самый страшный грех, может быть прощен», — заключил священник.

Не простить себе дороже

Случается однако, что раскаявшегося человека в Прощеное воскресенье отказываются простить. В таком случае считается, что обида остается на совести того, кто отверг просьбу о прощении. Более того, он принимает на себя тяжесть обиды в двойном размере, потому что тот, кто искренне попросил прощения, снял со своей души этот груз.

Кроме того, отказывая в прощении, человек как бы привязывается к событиям минувших дней. И чем больше таких привязок, тем меньше человек живет в настоящем и обращен в будущее, его словно затягивает в прошлое. К тому же считается, что непрощенные обиды накапливаются тяжелым грузом на душе и загрязняют ее.

Бытует мнение, что узнать о принятии прощения можно во сне. Если вам снится человек, у которого вы просили прощения, и вы видите его улыбающимся и приветливым, значит, он искренне вас простил.

Понять, простили ли вы того, кто просил об этом у вас, тоже просто. Если вы перестали ощущать горечь обиды и вообще стали забывать о ней, значит вы простили человека. Ведь забыть — это значит простить.

Соблюдайте традиции

Просьба о прощении — это своего рода ритуал, который имеет свои правила. Так, при встрече со знакомым в последний день масленичной недели следует сказать ему: «Прости меня!» Он в ответ должен сказать: «Бог простит, и я прощаю». При этом необязательно озвучивать, за что именно просишь прощения.

Традиционно прощения просили не с самого утра, а после литургии, то есть около 11-12 часов дня. Однако сейчас многие не придерживаются этого обычая и просят прощения в течение всего дня, когда только встретят знакомых и близких.

Сегодня также не возбраняется просить прощения по телефону или в мессенджере, хотя предпочтительнее по-прежнему личное обращение. В любом случае главное — это искренность и не формальная просьба о прощении.

Также есть традиция в Прощеное воскресенье ходить на кладбище и поминать усопших. Можно прийти на могилу, помянуть человека, помолиться за него и попросить прощения.

Запреты в Прощеное воскресенье

В Прощеное воскресенье необходимо воздержаться от сквернословия и ругани, так как они противоречат самому смыслу праздника.

Ложь тоже неприемлема в этот день, потому что именно она часто и становится причиной обид и непонимания между людьми. К тому же, чтобы искренне попросить прощения и самому простить, нужно быть честным перед собой и другими.

Церковь также не одобряет венчаний и занятий физическим трудом в последний день масленичной недели. Прощеное воскресенье рекомендуется провести в общении с родными и близкими.

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