Главная соперница Трампа по партии хочет отказаться от участия в праймериз

WSJ: Хейли хочет отказаться от участия в праймериз в пользу Трампа

Фото: www.globallookpress.com / Sean Rayford

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Президентские выборы в США, назначенные на осень 2024 года, уже потеряли семь возможных кандидатов.

Бывший постоянный представитель США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли планирует приостановить свое участие в праймериз Республиканской партии. Об этом сообщает The Wall Street Journal на источники в окружении политика.

«Ожидается, что Хейли выступит с заявлением в Чарлстоне в 10 часов (18 часов по московскому времени. — Прим. ред.). В своей речи она призовет Дональда Трампа заручиться поддержкой республиканцев и независимых избирателей, которые выбрали ее», — говорится в материале.

Американские СМИ отмечают, что шансы Хейли на победу в праймериз не столь высоки, как у ее главного соперника, бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. По мнению аналитиков, экс-хозяин Овального кабинета может заручиться поддержкой в 14 из 15 представленных штатов.

Таким образом, если Хейли выбывает из гонки, Трамп становится единственным кандидатом от Республиканской партии.

Стоит отметить, что Хейли уже сделала заявление о том, что не собирается становиться независимым кандидатом в случае, если проиграет праймериз.

«Я не буду участвовать и как беспартийный кандидат, потому что я республиканка», — подтвердила свою позицию политик в беседе с Fox News.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трампу разрешили принять участие в выборах двух штатах.