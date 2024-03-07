«Моль на старой шубе»: Охлобыстин поставил на место сбежавших из страны артистов

Охлобыстин поставил на место сбежавших из страны артистов

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Отвернувшиеся от России знаменитости освободили пространство новым талантливым людям, считает актер.

Актер Иван Охлобыстин прямо высказался о сбежавших из России коллегах. По его словам, настоящие артисты не могут существовать вне культуры своей страны.

Охлобыстин не стесняется в выражениях, в интервью одному YouTube-каналу он назвал некоторых артистов-иноагентов «молью на старой хозяйской шубе», передает издание EADaily. Не влияет на его мнение и то, что раньше они ему симпатизировали.

Звезда «Интернов» также подчеркивает, что нет незаменимых артистов. Появятся новые талантливые актеры и музыканты. Сбежавшие иноагенты только освободили пространство.

«Несколько лет — и мы получим новых звезд. Новых лидеров общественного мнения, адекватных, любящих свою страну», — заключил Охлобыстин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Охлобыстину довелось в молодости познакомиться с Виктором Цоем.