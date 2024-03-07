«Немного обиделась»: почему Бабкина отреклась от внучатой племянницы

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

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Что произошло между дальними родственниками?

Народная артистка России Надежда Бабкина недовольна тем, что ей приписывают родство с продюсером и певицей Ксенией Аверьяновой. Родная тетя молодой девушки замужем за сыном Надежды Георгиевны.

Таким образом получается, что Ксения — внучатая племянница Бабкиной. В СМИ опускают эти детали, называя Аверьянову просто внучкой Надежды Бабкиной, сообщает KP.RU.

«Возможно, Надежда Георгиевна немного обиделась, что я пытаюсь, якобы словить хайп на ее имени, но я не пытаюсь. Скорее всего, в том самом интервью, в котором она открестилась от меня, журналисты неправильно преподнесли информацию. Возможно, они просто спросили про внучку, которая запела, а она ответила, что вообще не знает никакой внучки и племянницы. Что у нее есть трое внуков, и никто из них не поет», — назвала свою версию Аверьянова.

Ксения утверждает, что не собирается стоить карьеру за счет имени Бабкиной. Она сильно расстроена из-за всей ситуации. Также продюсеру стало неприятно от того, что артистка заявила, что якобы вовсе не знает ее. Девушка надеется, что ей удастся поговорить с Надеждой и объяснить всю ситуацию.

По словам девушки, у них нет прочной связи с Бабкиной. Общаются они только через родственников или на семейных сборах.

У сына Бабкиной Даниила трое детей — Георгий, Вера и Марфа. Они — родные внуки артистки. А Ксения Аверьянова является родной племянницей супруги Даниила — Татьяны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Надежда Бабкина пострадала в кабинете косметолога.