От Золушки до Скарлетт О’Хары: с какими героинями ассоциируют себя россиянки

Россиянки в возрасте от 18 до 24 лет чаще всего ассоциируют себя с Беллой Свон

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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В список любимых персонажей вошла также Эльза из мультфильма «Холодное сердце». А те, кто постарше, вспоминали про Катерину из «Москва слезам не верит».

Стало известно, с какими героинями чаще всего ассоциируют себя россиянки. Опрос на эту тему провели в преддверии 8 Марта.

Девушки в возрасте от 18 до 24 лет чаще всего представляют себя Беллой Свон из «Сумерек», «Эльзой» из Холодного сердца и подружкой Джокера — Харли Квин. В этих героинях им нравится смелость, внешность и доброта.

Женщины от 25 до 34 считают себя похожими на Золушку. Дамы постарше — от 35 до 44 лет — чаще всего выбирали Скарлетт О’Хару с ее коронной фразой «Подумаю об этом завтра». Ну а те, кому 45 и больше — Катерину из фильма «Москва слезам не верит». Ведь в 40 лет, как она говорила, жизнь только начинается.

Ранее 5-tv.ru писал, сколько мужчины готовы потратить на подарок на 8 Марта.