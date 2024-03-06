Наказание рублем: штрафы для авиадебоширов могут увеличить вдвое

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Volkov; 5-tv.ru

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В 2023 году экипажи передали полиции почти две тысячи нарушителей порядка.

В Госдуме готовят законопроект по ужесточению наказания для авиадебоширов. Об этом пишут «Известия».

В авиакомпаниях считают существующие законы слишком мягкими и предлагают создать единый черный список. Те, кто в него попадут, не смогут летать на протяжении трех лет.

Только в прошлом году члены экипажей передали полиции почти две тысячи таких граждан. Из них — лишь 14 привлекли к уголовной ответственности. Остальные отделались административными штрафами до полутора тысяч рублей. Кстати, штрафы за хулиганство на борту самолета планируют увеличить вдвое.

Ранее 5-tv.ru писал, что россияне могут лишиться путешествий из-за неочевидных ошибок в загранпаспортах. Причиной зачастую становятся опечатки или неправильный шрифт. Куда обратиться с этой проблемой и можно ли ее решить?