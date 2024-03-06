Первая женщина в космосе: Путин поздравил Терешкову с 87-летием
Владимир Путин поздравил Валентину Терешкову с 87-летием
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Казаков; 5-tv.ru
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Президент отметил ее огромный вклад в развитие космонавтики.
Сегодня, 6 марта, свой день рождения отмечает Валентина Терешкова. Ей исполнилось 87 лет. Первой в мире женщине-космонавту позвонил президент России Владимир Путин, чтобы поздравить лично.
Глава государства пожелал ей здоровья и дальнейших успехов. А в поздравительной телеграмме президент отметил огромный вклад Терешковой в развитие космонавтики, и подчеркнул, что ее легендарный подвиг вписан в историю.
Валентина Терешкова с позывным «Чайка» в июне 1963 года в одиночку совершила свой исторический полет на космическом корабле «Восток-6». Он 48 раз облетел вокруг Земли.
Ранее 5-tv.ru писал, что российский космонавт Олег Кононенко поставил мировой рекорд по продолжительности пребывания в космосе.