Первая женщина в космосе: Путин поздравил Терешкову с 87-летием

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Казаков; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Президент отметил ее огромный вклад в развитие космонавтики.

Сегодня, 6 марта, свой день рождения отмечает Валентина Терешкова. Ей исполнилось 87 лет. Первой в мире женщине-космонавту позвонил президент России Владимир Путин, чтобы поздравить лично.

Глава государства пожелал ей здоровья и дальнейших успехов. А в поздравительной телеграмме президент отметил огромный вклад Терешковой в развитие космонавтики, и подчеркнул, что ее легендарный подвиг вписан в историю.

Валентина Терешкова с позывным «Чайка» в июне 1963 года в одиночку совершила свой исторический полет на космическом корабле «Восток-6». Он 48 раз облетел вокруг Земли.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский космонавт Олег Кононенко поставил мировой рекорд по продолжительности пребывания в космосе.