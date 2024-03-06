Более 700 тысяч человек проголосовали на досрочных выборах президента России

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru

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Голосование прошло и в новых регионах, и зоне спецоперации.

Более 700 тысяч россиян уже досрочно проголосовали на выборах президента России. Об этом сегодня рассказали в ЦИК. Избирательные участки находятся в отдаленных и труднодоступных местах, куда порой приходится добираться на вертолетах или снегоходах.

Голосование идет и на новых территориях. Председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова рассказала, что вопросы обеспечения безопасности прорабатывали с военными и Росгвардией. Украина предпринимала всевозможные попытки для того, чтобы дестабилизировать обстановку.

«Первый день голосования начался очень тревожно. Были нанесены удары в Новокаховском округе, вблизи тех помещений, которые были определены участковой комиссии. Слава Богу, обошлось без жертв, и комиссии приступили к работе. Все последующие дни мы работали также напряженно, были обстрелы в Горностаевском и Великолепетихском районах», — прокомментировала по видеосвязи Марина Захарова, председатель избиркома Херсонской области.

Еще одной темой заседания стало голосование за рубежом. Количество участков увеличится с 67 до 74. Особым образом пройдет голосование в странах Балтии. Учитывая угрозы, избирательные участки будут работать на погранпереходах. Россияне из Латвии, Литвы, Эстонии, смогут отдать свой голос именно там.

Ранее 5-tv.ru писал, что большинство россиян планируют проголосовать на выборах.