СМИ узнали дату официального вступления Швеции в НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Henrik Montgomery/Tt

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При этом до этого церемония откладывалась без определения точных сроков.

Швеция официально станет членом НАТО в понедельник, 11 марта. Об этом сообщает телеканал TV4 Nyheterna.

В материале указывается, что флаг Швеции будет поднят в штаб-квартире Североатлантического альянса уже в начале следующей недели.

«Это ознаменует начало членства в НАТО», — сообщает телеканал.

Ожидается, что на церемонии будут присутствовать премьер-министр Ульф Кристерссон и главнокомандующий вооруженными силами страны Микаэль Бюден.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году одновременно с Финляндией. Члены альянса подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022-го, однако только в конце февраля 2024-го Швеция получила одобрение всех государств-участников. Последней за ратификацию вступления Швеции проголосовала Венгрия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в НАТО отложили церемонию вступления Швеции в альянс.