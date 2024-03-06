«Первая леди не сможет»: на Украине объяснили отказ Зеленской ехать в США

Фото: www.globallookpress.com / Eugen Kotenko

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Местные СМИ рассказали о причине, которая вынудила жену главы киевского режима пропустить выступление американского президента.

Жена президента Украины Елена Зеленская не сможет прилететь в США на выступление Джо Байдена из-за «наложения графиков». Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на информацию, предоставленную посольством Украины в США.

О том, что супруга главы киевского режима, приглашенная на мероприятие, отказалась принимать в нем участие, сообщало американское издание Washington Post. По его данным, причиной отказа стало присутствие среди гостей жены ныне покойного блогера Алексея Навального* Юлии.

В материале даже указывалось, что женщины должны были сидеть на соседних креслах, что окончательно заставило Зеленскую «пересмотреть свои планы».

Однако на Украине есть собственная версия.

«Посольство Украины в США действительно недавно получало приглашение для первой леди Украины присутствовать 7 марта во время выступления президента США в Конгрессе. Однако из-за запланированных событий в графике первая леди не сможет принять участие в событии. Причина в том, что «наложились графики», — пишут местные СМИ, однако, не уточняя, что конкретно запланировано у Зеленской на эти дни.

К слову, Навальная тоже не сможет присутствовать на мероприятии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не согласится на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским до тех пор, пока киевский режим не вернет права представителям национальных меньшинств в Закарпатье.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму