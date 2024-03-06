Фото: www.globallookpress.com / Harald Tittel

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Москва прежде уже заявляла об активном участии Запада в конфликте, подчеркнула дипломат.

Белый дом и Госдепартамент США должны отреагировать на распространившиеся публикации о том, что истребители F-35 пролетели в небе над Украиной. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе марафона «Знание. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.

Дипломат сослалась на сообщения Bulgarian Military от 4 марта о новых подробностях вовлеченности США в украинский конфликт. В частности, глава Минобороны Сингапура Нг Энг Хен заявил о задействовании Пентагоном своих истребителей F-35 над территорией Украины с целью выявить точное место нахождения российских ЗРК и передачи собранных разведданных НАТО.

«Очень надеемся, что в эти дни, может быть, сегодня или завтра, Белый дом и Госдепартамент ответят на вопрос своих же журналистов, потому что это интересует американскую аудиторию, как они относятся к подобному развитию событий», — сказала она в беседе с журналистами.

Захарова отметила, что Москва ранее уже заявляла об активном участии армий стран Запада в управлении Вооруженными силами Украины (ВСУ), планировании операций, выборе целей для нанесения ударов.

«Факты — вещь упрямая, замести под ковер их не получится, они все чаще становятся достоянием гласности», — добавила дипломат.

Всемирный фестиваль молодежи — одно из самых масштабных молодежных событий на планете, проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина. В этом году мероприятие примет около 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, культуры, науки, образования и многих других сфер жизни. В числе гостей и подростки из детских объединений. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Пентагоне опровергли использование истребителей F-35 на Украине.