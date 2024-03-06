Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Klaus Rainer Krieger

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Международный суд в Гааге принял решение об аресте командующих авиацией и флотом России.

Россия не признает решение Международного уголовного суда, выдавшего ордера на арест российских военачальников. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Во вторник, 5 марта, стало известно, что МУС выдал ордера на арест командующих авиацией и Черноморским флотом России — генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и адмирала Виктора Соколова. Согласно документу, они якобы ответственны за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в контексте украинского конфликта.

Комментируя решение МУС, Песков напомнил, что Россия не является участником статута.

«Мы не участники статута, мы не признаем это. Это не первое решение, мы также знаем, что там идут и разные закрытые процессы, которые держатся в секрете. Соответствующим образом относимся к таким решениям», — сказал пресс-секретарь президента.

Международный уголовный суд в Гааге, который не признает российская сторона, начал работу в соответствии с Римским правом еще в 1998 году. В 2016 году Москва в очередной раз подтвердила, что в принципе не желает заключать какие-либо договоренности на этот счет.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев отмечал, что присоединившиеся к МУС страны Запада «приватизировали» его секретариат, превратив орган в «правосудие по-натовски». Ряд государств резко осуждает деятельность суда в Гааге. Самым ярым противником деятельности МУС являются США. В 2002 году американское правительство отозвало свою подпись под Римским правом. Решительно выступили против существования гаагского суда и КНР, Индия, Израиль, Иран и другие страны.

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