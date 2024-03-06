«Коренное изменение»: Молдавия выходит из Договора о вооруженных силах в Европе

Фото: www.globallookpress.com / army. md

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Свое решение власти республики объяснили меняющейся ситуацией в мире.

Молдавия решила приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Об этом заявил госсекретарь министерства обороны страны Валерий Мижа.

Речь идет о документе, принятом в 1990 году и подписанном странами в Париже 16 странами-участниками НАТО и шестью государствами Организации Варшавского договора. Согласно договору, страны брали на себя обязательства в оборонной сфере, соблюдая предельные групповые и индивидуальные уровни по пяти видам вооружений: танкам, бронемашинам, артиллерии, ударной авиации и боевым вертолетам.

«Учитывая коренное изменение обстоятельств, произошедших по сравнению с существовавшими на момент заключения Договора об обычных вооруженных силах в Европе, Молдавия приостанавливает действие Договора с возможностью возвращения к его реализации позднее», — заявил Мижа на заседании правительства Молдавии.

По словам главы военного ведомства Молдавии, они последовали примеру 21 страны, которые уже приостановили действие документа.

Решение вступит в силу через 150 дней после того, как уведомление получат другие участники договора.

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