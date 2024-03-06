Украинский блогер Шарий заявил о нападении на его авто в Испании

Фото: ВКонтакте / Анатолий Шарий / id26867380

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Причем местные силовики, по его словам, знали о готовящемся покушении.

В Испании неизвестные напали с оружием на авто украинского блогера и политического активиста Анатолия Шария. Об этом он сам рассказал в Telegram-канале.

«Только что в Испании произошло нападение на мою машину с автоматическим оружием», — написал Шарий.

Буквально через десять минут после этого сообщения блогер записал видео, в котором рассказал подробности. Как оказалось, неизвестный, вооруженный автоматом с глушителем, пытался «убить» его и жену. Второй нападавший, «по всей видимости, был на подхвате». Они могли следить за авто блогера, считает он.

Шарий вместе с тем рассказал, что менее недели назад испанские силовики получили информацию о подготовке покушения. В этих данных указывались даже имена и фамилии, утверждает он.

В настоящее время происходит разбирательство. Шарий считает, что теперь этим должны заниматься полиция и спецслужбы Испании.

Анатолий Шарий — основатель украинской «Партии Шария», ее деятельность приостановили по решению СНБО Украины после начала спецоперации России.

В мае 2022 года СБУ задержала Шария в Испании по подозрению в госизмене. Причем испанские правоохранители тесно контактировали по этому делу с украинскими спецслужбами. Шарий опубликовал последний видеоролик на своем YouTube-канале за 15 часов до этого. Его задержали на основании международного ордера на арест.

В результате украинского оппозиционера отпустили под подписку о невыезде. После этого Шарий пообщался с корреспондентом «Известий» и рассказал о слежке СБУ за ним в Испании по указанию президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что Владимир Зеленский планировал в 2022 году убить Анатолия Шария.