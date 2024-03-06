«Леруа Мерлен» сменил название российской компании

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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При этом о ребрендинге бизнеса пока не сообщается.

Ретейлер DYI «Леруа Мерлен» переименовал свою материнскую компанию в России. Теперь вместо ООО «Леруа Мерлен Восток» существует фирма ООО «Ле Монлид». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Переименование произошло в рамках передачи управления локальному менеджменту «Леруа Мерлен» в России. О ребрендинге пока речи не идет.

«Данный процесс не отразится на операционной деятельности, стратегических планах и работе сотрудников компании», — подчеркнули в пресс-службе компании.

Французская компания Adeo, владеющая «Леруа Мерлен», ушла из России и продала свои магазины российскому менеджменту в 2023-м. В декабре того года стало известно о новом владельце — Scenari Holding LP, зарегистрированном в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Всего данная сеть магазинов насчитывает порядка 100 точек по всей стране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России хотят запретить маркетплейсам требовать деньги за возврат товара.