«Игра в кошки-мышки»: Запад обвинил Россию в «шпионской войне»

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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К такому выводу пришли после утечки разговора военных Бундесвера, которые обсуждали удары по территории России.

Утечка разговора немецких офицеров, обсуждающих удары по Крымскому мосту, заставила западную разведку обеспокоиться из-за усиления деятельности российских спецслужб. Об этом сообщает издание Financial Times.

Авторы указывают, что у России, очевидно, есть масштабная сеть шпионов, охватывающая многие «интересующие Кремль» страны. К такому выводу приходят после беседы с несколькими специалистами западных разведслужб, которые не скрывают своих опасений по этому поводу.

«Игра в кошки-мышки вернулась», — говорит один из неназванных офицеров, имея в виду времена Холодной войны.

«Российская разведка — это огромная машина, и она снова делает то, что делала всегда», — говорит другой иностранный эксперт, чье имя в материале по понятным причинам не указывается.

Теперь за границей уверены, что «Россия возобновила свою шпионскую войну с Западом» и даже уже «проникла далеко в Европу».

Разговор немецких офицеров был обнародован 1 марта 2024 года. В беседе они обсуждали необходимость отправки на Украину дальнобойных ракет Taurus, в которых категорически отказывает канцлер Олаф Шольц, а также планирование атаки на Крымский мост.

По заявлению министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, в утечке разговора виноват один из офицеров, находящийся в Сингапуре, который пренебрег правилами безопасности и подключился по каналу незащищенной связи. По данным зарубежных СМИ, это может быть бригадный генерал Франк Грефе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как утечка из бундесвера подорвала доверие к Германии со стороны НАТО.