Не про цветы и подарки: главные ошибки в праздновании 8 Марта

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Международный женский день отмечается уже более ста лет. Со временем смысл и традиции праздника сильно изменились. Каким он должен быть на самом деле?

Изначально Международный женский день был днем солидарности и поддержки всех женщин. Но с течением времени праздник стал ассоциироваться с приходом весны, женственностью и нежностью. Такая перемена вызвала сильное недовольство у некоторых представительниц прекрасного пола, пишет URA.RU.

Есть женщины, которые не рады поздравлениям в этот весенний день. Все дело в том, что пожелания часто содержат устаревшие взгляды на роль женщины в обществе. Тем временем борьба за равные права и возможности продолжается.

Сначала этот день не имел ничего общего с весной. Впервые его отметили в США 28 февраля 1909 года. Международный статус праздник приобрел благодаря Кларе Цеткин. Она была активисткой рабочего движения. Дата празднования была выбрана неслучайно — в этот день прошли большие забастовки работниц текстильных фабрик США.

Около 15 тысяч женщин вышли на улицы Нью-Йорка, добиваясь равноправия. Старания не прошли зря, к их голосам прислушались. Уже через год Социалистическая партия США объявила последнее воскресенье февраля женским днем.

В России первый женский день прошел 2 марта 1913 года. Спустя год день солидарности женщин перенесли на 8 Марта. Официально праздник стали проводить только с 1919 года. А в 1965 году этот день получил статус государственного праздника и стал выходным.

Важно помнить, что 8 Марта — это день поддержки женщин в их стремлении к профессиональному росту и созданию безопасной рабочей среды. По всему миру, в том числе и в России, проводятся акции в поддержку гендерного равенства и борьбы с дискриминацией и домогательствами.

Поэтому вместо стандартных поздравлений и подарков, лучше направить средства в благотворительные фонды, поддерживающие женщин, отмечают авторы материала.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие подарки точно не нужно дарить женщинам.